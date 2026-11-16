Allerta Meteo Liguria, forti piogge e venti fino a burrasca: rischio di allagamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua

Arpal emette allerta meteo gialla per criticità idrologica su tutte le classi di bacino del Levante della Liguria (Zona C) dalle 9:00 alle 18:00 di domani, martedì 17 novembre. La Liguria si prepara a una fase meteorologica caratterizzata da cieli in prevalenza coperti, nuove piogge e un progressivo aumento del moto ondoso. A influenzare le condizioni del tempo – spiega Arpal – sono le correnti provenienti dall’Atlantico, che porteranno maggiore instabilità soprattutto sul settore orientale della regione. Sul fronte delle temperature, invece, è previsto un sensibile rialzo, con valori decisamente superiori alle medie del periodo.

Le previsioni meteo per il 16 novembre

Oggi, lunedì 16 novembre, il pomeriggio trascorrerà all’insegna di una nuvolosità piuttosto estesa, con velature anche compatte e addensamenti più marcati lungo la fascia costiera. Con il passare delle ore è atteso un rinforzo della ventilazione, che in serata si disporrà in circolazione ciclonica sul Golfo di Genova. I venti raggiungeranno intensità moderata, con possibili raffiche forti nelle zone maggiormente esposte delle due Riviere. Condizioni in peggioramento anche per quanto riguarda il mare. Il moto ondoso tenderà ad aumentare per effetto del libeccio, inizialmente lungo le coste di Ponente e successivamente sul Centro-Levante. Entro sera il mare sarà molto mosso su gran parte del litorale, con condizioni localmente agitate nell’estremo Levante.

Le previsioni meteo per il 17 novembre

Domani, martedì 17 novembre, l’arrivo di aria mite e carica di umidità dall’Atlantico favorirà un peggioramento, con piogge che interesseranno principalmente il Centro-Levante già dalle prime ore della giornata. I fenomeni risulteranno più persistenti sul Levante, dove potranno raggiungere intensità moderate e determinare quantitativi di pioggia anche elevati. Stante i livelli di saturazione del terreno e l’elevata reattività del reticolo idrografico, saranno possibili repentini innalzamenti dei livelli idrici nei bacini piccoli/medi e allagamenti in ambito urbano, avvisa Arpal. La persistenza delle piogge potrà provocare innalzamenti dei livelli anche sui corsi d’acqua maggiori pur contenuti nell’alveo. Verso sera non è esclusa la possibilità di qualche rovescio o temporale, mentre sul Centro-Ponente il tempo tenderà a migliorare, lasciando spazio a schiarite anche ampie.

La ventilazione si manterrà sostenuta dai quadranti sudoccidentali, con venti forti nella parte centrale della regione, fino a burrasca lungo le coste di Ponente e Levante. Un’attenuazione è prevista in serata. Attenzione soprattutto alle condizioni del mare, nel corso della giornata è atteso un nuovo deciso aumento per l’arrivo di un’onda lunga di libeccio: il mare tornerà agitato, con mareggiate attese lungo tutte le coste

Mercoledì 18 novembre sarà una giornata di tregua dalle precipitazioni, in un contesto comunque instabile, prima dell’arrivo di un nuovo fronte perturbato atteso per la giornata di giovedì.

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