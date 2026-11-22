La Liguria affronta una nuova fase di maltempo, caratterizzata dal passaggio di un fronte perturbato che nelle prossime ore porterà piogge diffuse, rovesci anche di forte intensità e un deciso aumento del moto ondoso. Arpal ha confermato gli orari di chiusura dell’allerta gialla per piogge diffuse e temporali, mentre resta alta l’attenzione soprattutto sul Levante, dove i terreni già completamente saturi e i livelli dei corsi d’acqua in aumento potrebbero favorire fenomeni di piena e criticità localizzate. Per la giornata di oggi, domenica 22 novembre, l’allerta gialla terminerà alle 14:00 sul Centro della Liguria (Zona B), alle 16:00 sui Versanti padani di levante (Zona E) e alle 18:00 sul Levante ligure (Zona C). La diversa durata dell’allerta riflette l’evoluzione prevista della perturbazione, con i fenomeni destinati a insistere più a lungo sui settori orientali della regione.

Piogge e temporali in Liguria: il fronte perturbato attraversa la regione

Le precipitazioni hanno iniziato a interessare la Liguria durante la notte, con piogge generalmente comprese tra debole e moderata intensità. Le cumulate più significative sono state registrate sul Levante, mentre gli scrosci più intensi hanno scaricato prevalentemente in mare. La fase più delicata dell’evoluzione meteorologica coincide con il passaggio del fronte perturbato, atteso nelle prossime ore. Le piogge continueranno a interessare soprattutto il Centro-Levante ligure, dove potranno verificarsi rovesci localmente anche di forte intensità. Particolare attenzione è rivolta alle zone orientali, dove le nuove precipitazioni si inseriranno in un contesto già caratterizzato da una marcata presenza di acqua nei terreni e nei corsi d’acqua. Non sarà quindi soltanto l’intensità dei rovesci a determinare le possibili criticità, ma anche la situazione idrologica preesistente.

Rischio piene di rii e torrenti: attenzione ai bacini dell’Entella e del Magra

Uno degli elementi più rilevanti della situazione riguarda la totale saturazione dei suoli sul Levante ligure. Le piogge delle ultime ore hanno contribuito ad alimentare i deflussi nei corsi d’acqua, che risultano già superiori ai valori ordinari e attualmente in aumento dopo le precipitazioni della mattinata. L’intensificazione prevista dei fenomeni potrebbe quindi provocare piene di rii e torrenti, con possibili criticità locali. La combinazione tra precipitazioni intense, terreni saturi e deflussi già elevati rappresenta il principale elemento di attenzione durante il transito del fronte perturbato. Una particolare evoluzione è prevista per i fiumi Entella e Magra e per i rispettivi affluenti. Su questi bacini sono attesi incrementi più decisi dei livelli idrometrici, con il passaggio dei colmi di piena che, secondo le previsioni, dovrebbero comunque rimanere generalmente contenuti all’interno degli alvei. Tra gli altri fenomeni possibili figurano i ruscellamenti delle acque lungo i versanti e gli allagamenti nelle aree di fondovalle. Si tratta di effetti legati alla capacità ormai ridotta dei terreni di assorbire ulteriori precipitazioni e all’aumento delle portate nei sistemi di drenaggio naturale.

Mareggiata intensa sulle coste liguri: onde massime fino a 8-9 metri

Accanto alle piogge, l’altro elemento di maggiore rilievo è rappresentato dalle condizioni del mare. Nel corso della giornata è previsto un deciso aumento del moto ondoso, con l’arrivo di una nuova mareggiata intensa lungo tutte le coste della Liguria, particolarmente significativa sul Levante. La mareggiata sarà alimentata da un’onda proveniente da Sud-Ovest, descritta come lunga ed energetica, con onde massime previste di 8-9 metri e un periodo di circa 10 secondi. Si tratta di valori riferiti alle onde massime attese, che evidenziano l’intensità dell’evento marino previsto. Le condizioni di mare molto agitato persisteranno anche durante la notte, con la mareggiata destinata a insistere fino alla mattinata di lunedì 23 novembre. Soltanto nel corso del pomeriggio e della serata di lunedì è attesa una graduale diminuzione del moto ondoso. Il Levante ligure sarà il settore maggiormente interessato dall’intensificazione delle onde, mentre il fenomeno coinvolgerà comunque l’intero litorale regionale.

Venti forti e raffiche sulla Liguria: come cambierà la circolazione

Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato anche da una circolazione atmosferica sostenuta e variabile. Sono previsti venti moderati o forti, inizialmente settentrionali sul Centro della regione e meridionali sul Levante. Successivamente la ventilazione tenderà a ruotare dai quadranti settentrionali, seguendo l’evoluzione del sistema perturbato. Un ulteriore cambiamento è atteso in serata, quando sull’estremo Ponente ligure faranno ingresso venti sud-occidentali anche forti e rafficati, con particolare interessamento dei capi esposti. L’evoluzione dei venti accompagnerà quella del moto ondoso, in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche e marine in rapido cambiamento.

Previsioni Liguria: miglioramento dal pomeriggio e pausa anticiclonica lunedì

Il quadro meteorologico è destinato a cambiare nel corso del pomeriggio di oggi, quando è prevista una decisa attenuazione delle precipitazioni a partire dai settori di Centro-Ponente. Il miglioramento si estenderà progressivamente al resto della regione, con ampie aperture attese in serata su tutta la Liguria. Per lunedì 23 novembre è prevista una momentanea rimonta anticiclonica, che favorirà una pausa dalle condizioni perturbate. Il miglioramento atmosferico non coinciderà tuttavia con un’immediata attenuazione della mareggiata, che continuerà a interessare le coste liguri fino alla mattinata, prima della graduale scaduta prevista tra il pomeriggio e la sera. La giornata di domenica resterà quindi caratterizzata da due fasi distinte: inizialmente il passaggio del fronte con precipitazioni potenzialmente intense e possibili criticità idrologiche sul Levante, successivamente l’attenuazione delle piogge e il ritorno di schiarite sempre più ampie. Sul fronte marino, invece, gli effetti della perturbazione si prolungheranno anche nella giornata successiva.

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