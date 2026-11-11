Allerta Meteo, Liguria nella morsa del maltempo: sul Levante scatta il codice arancione

Come previsto, il susseguirsi di perturbazioni atlantiche e l’afflusso di aria mite e umida dal Mediterraneo determinano condizioni di marcata instabilità sulla Liguria, con piogge, rovesci e temporali che interesseranno la regione tra oggi, mercoledì 11 novembre, e domani, giovedì 12 novembre. Arpal spiega in una nota che la presenza di una bassa pressione al suolo, associata a correnti umide di origine atlantica e nordafricana, favorisce un elevato potenziale precipitativo, soprattutto sui settori di Levante, dove sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti.

Arpal ha quindi rimodulato l’allerta meteo nel modo seguente:

• Ponente (Zona A): verde

• Centro (Zona B): allerta gialla dalle 6:00 di domani, giovedì 12 novembre alle 16:00

• Levante (Zona C) allerta gialla fino alle 6:00 di domani, giovedì 12 novembre, poi arancione fino a mezzanotte

• Versanti padani di ponente (Zona D): verde

• Versanti padani di levante (Zona E): allerta gialla dalle 6:00 di domani, giovedì 12 novembre alle 20:00

Oggi, mercoledì 11 novembre, la regione si trova nella fase prefrontale della perturbazione. Il disturbo in quota e l’elevata quantità di umidità disponibile a tutte le quote in atmosfera favoriranno lo sviluppo di piogge e temporali, con interessamento principale del Levante, dove nel pomeriggio è atteso un ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse e prolungate accompagnate da rovesci localmente intensi specialmente sui rilievi regionali al confine con la Toscana, prosegue Arpal. Particolare attenzione all’area del Magra, dove i fenomeni potrebbero insistere più a lungo, determinando accumuli pluviometrici elevati che porteranno a crescite significative dei relativi livelli idrometrici. Tra la serata e la notte è prevista una temporanea attenuazione delle precipitazioni, prima di una nuova ripresa del maltempo.

Domani, giovedì 12 novembre, è atteso il passaggio del fronte perturbato atlantico, in avvicinamento dalla Penisola Iberica, accompagnato da una sostenuta ventilazione a rotazione ciclonica. Già dalla mattinata si prevedono piogge diffuse, rovesci e temporali su gran parte della Liguria, con fenomeni in ulteriore intensificazione nel pomeriggio. Il transito del minimo di bassa pressione favorirà la formazione di una linea di convergenza tra i venti provenienti dalle valli savonesi e genovesi e lo Scirocco in risalita da sud-est sul Centro-Levante, con precipitazioni intense e temporali localmente stazionari sul Levante, soprattutto nell’area del Magra, interessata da cumulate nuovamente elevate. Solo dalla serata si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni sul Centro-Ponente, mentre residue precipitazioni sono attese ancora sul Levante.

Venerdì 13 novembre il tempo resterà ancora variabile e a tratti instabile, con possibili precipitazioni residue, generalmente meno intense e abbondanti rispetto alle giornate precedenti e a ancora a Levante. Arpal segnala infine anche la ventilazione meridionale sul Levante e quella settentrionale sul Centro-Ponente nella giornata di giovedì fino a burrasca, e il deciso aumento del moto ondoso nel corso di venerdì con mareggiate su tutto il Mar Ligure.

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