Arpal ha emesso un’allerta gialla idrologica sul Levante della Liguria (Zona C) dalle 5:00 alle 14:00 di domani, giovedì 19 novembre (sui grandi bacini l’allerta terminerà alle 17:00). “Oggi sarà una giornata di pausa dalle precipitazioni: soleggiata o poco nuvolosa a Ponente, con ancora nuvolosità a Levante e qualche addensamento più consistente sui rilievi“, spiegano gli esperti Arpal “Ventilazione forte, fino a burrasca da Sudovest sui capi esposti di Ponente e Levante; venti fino a moderati di direzione variabile altrove“.

Arpal segnala “la mareggiata per onda di Libeccio sul Centro-Levante, con un aumento del moto ondoso e del periodo dell’onda nel pomeriggio. Il moto ondoso sarà in calo nella giornata di domani, prima di una nuova ripresa tra la sera e la mattinata di venerdì 20 novembre, soprattutto a Levante“. Gli esperti segnalano inoltre che “è atteso un peggioramento meteorologico a partire dalla notte odierna, con piogge deboli al mattino a Ponente, più insistenti e di intensità fino a moderata a Levante ma non si escludono rovesci localmente anche forti, seppur in rapido transito. Già dal pomeriggio tornerà il sole a Ponente e si avranno aperture progressive sul Centro, mentre a Levante permarrà una variabilità residua. In corrispondenza del passaggio venti tra forti e di burrasca. Poiché i terreni risultano già saturi e i deflussi nei corsi d’acqua significativi (in particolare nel Vara e Magra), sono attesi innalzamenti repentini dei livelli di rii e torrenti minori, possibili allagamenti in ambito urbano ed incrementi significativi anche nei fiumi principali, che dovrebbero comunque rimanere contenuti nell’alveo. Ancora venti forti al mattino da sudovest, di burrasca sui capi esposti di Ponente e Levante, moderati altrove“.

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