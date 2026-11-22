In Lombardia scatta una nuova allerta meteo per il rischio di vento forte. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha diramato un codice giallo. Dopo le precipitazioni delle scorse ore, il tempo tenderà gradualmente a stabilizzarsi, ma i venti intensi continueranno a interessare diverse aree della regione oggi ed anche nella giornata di domani, lunedì 23 novembre

Allerta Meteo in Lombardia, il bollettino

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha diramato un codice giallo per rischio vento forte. Per la giornata di oggi, 22 novembre, “una rapida rotazione dei flussi in quota da Nord-Ovest favorirà, nella seconda parte della giornata, una progressiva stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Le precipitazioni, che hanno interessato la regione in modo diffuso tra notte e mattino, tenderanno gradualmente a spostarsi verso Est e ad esaurirsi in serata, quando saranno possibili solo residui fenomeni sui rilievi di confine. La ventilazione tenderà a intensificarsi localmente sull’area del Garda, mentre si prevedono rinforzi areali più significativi sulla Bassa Pianura Orientale e sui settori nord-occidentali, dove tra la sera e la notte saranno possibili rinforzi a carattere favonico, con raffiche localmente superiori ai 70 km/h“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 23 novembre, “il flusso in quota si manterrà da Nord-Ovest, determinando condizioni di tempo stabili, con generale assenza di precipitazioni significative; non si escludono tuttavia deboli o molto deboli fenomeni sui rilievi di confine. I venti, in prosecuzione con l’intensificazione del giorno precedente, continueranno ad interessare i rilievi con raffiche anche forti e molto forti; già dal mattino ci sarà una generale attenuazione, ma sarà possibile che la ventilazione continui ad essere sostenuta in alcune aree, come la Valchiavenna. Raffiche più significative saranno possibili anche sull’alta pianura nord-occidentale. Localmente, i valori di raffica potranno risultare compresi tra 70 e 90 km/h“.

La mappa di criticità

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