Nuova allerta meteo in Lombardia per vento forte. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha diramato un codice giallo per la giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, con possibili raffiche fino a 65 km/h sui rilievi. La situazione è destinata a peggiorare domani, giovedì 19 novembre, quando il passaggio di una perturbazione porterà piogge sparse e venti più intensi, con raffiche che sull’Appennino potranno raggiungere gli 80 km/h.

Allerta Meteo in Lombardia, il bollettino

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha diramato un codice giallo per rischio vento forte. Per la giornata di oggi 18 novembre “si prevedono correnti occidentali in quota, con possibili deboli precipitazioni sulla fascia alpina, prevalentemente sotto forma di pioviggine o nevischio portato da nord. Venti occidentali, moderati o a tratti forti sull’Appennino oltre i 700 m, generalmente deboli altrove, con possibili raffiche sui settori alpini e sulle cime prealpine fino a 36-65 km/h“.

Per la giornata di domani 19 novembre “si prevede il passaggio di una perturbazione associata a un intenso flusso sudoccidentale, con precipitazioni deboli sparse al mattino in rapida estensione da ovest verso est e in esaurimento in serata. Gli accumuli saranno generalmente compresi tra 5 e 30 mm/24h, con possibili picchi fino a 40 mm sull’Appennino e sui settori centro-orientali. Possibili fenomeni convettivi su bassa pianura e Appennino. Venti mediamente orientali deboli sotto i 1500 metri, ma con raffiche fino a forti o molto forti, su Retiche e in particolare su Appennino (fino a 80 km/h), e a tratti forti anche sulla Pianura, in particolare Pianura centro-orientale (con raffiche fino a 60 km/h). Venti in attenuazione verso sera, salvo su Appennino oltre 700 metri dove continueranno ad insistere moderati o forti da ovest“.

La mappa di criticità

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