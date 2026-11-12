Allerta Meteo, l’ondata di maltempo si intensifica: piogge alluvionali, fiumi verso l’esondazione. Il Libeccio ulula ad oltre 100km/h, stasera e domani la fase peggiore

La situazione meteo sull’Italia sta assumendo connotati di estrema gravità a causa di una configurazione atmosferica bloccata e particolarmente insidiosa. Una profonda depressione di origine atlantica sta affondando le sue radici sul bacino del Mediterraneo, richiamando correnti umide che si scontrano frontalmente con masse d’aria preesistenti ben più fredde. Questo scontro termico sta generando un maltempo diffuso e persistente, con caratteristiche di vera e propria eccezionalità. L’analisi approfondita delle dinamiche in atto, resa possibile grazie all’altissima risoluzione del modello Moloch sviluppato dal CNR, evidenzia come il flusso perturbato stia colpendo con particolare accanimento i versanti montuosi esposti. L’orografia del nostro territorio costringe l’aria a sollevarsi rapidamente e a condensare enormi quantità di piogge torrenziali che non accennano a diminuire, innescando una pericolosa saturazione dei suoli.

L’impatto dei venti: la furia di scirocco e libeccio sui mari italiani

Un elemento determinante e devastante di questa severa ondata di maltempo è rappresentato dalla violenza della ventilazione, che agisce come vero e proprio carburante per le perturbazioni. Fin dalle prime ore del pomeriggio, i mari italiani risultano spazzati da un intenso flusso di vento meridionale, con raffiche particolarmente violente che si abbattono sull’Adriatico e lungo tutte le coste tirreniche, ostacolando il deflusso dei fiumi. Con il trascorrere delle ore la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. Le ultime elaborazioni indicano infatti per il tardo pomeriggio un’ulteriore e drastica intensificazione del libeccio e dello scirocco, con raffiche da tempesta pronte a impattare pesantemente i settori appenninici e le coste esposte. Entro la serata si delineerà il profilo di una vera e propria burrasca autunnale, con correnti burrascose che sferzeranno la totalità dei bacini marittimi italiani. Questo scenario non darà tregua nemmeno per la giornata successiva: le proiezioni per venerdì sera confermano infatti il persistere di una forte ventilazione ciclonica a rotazione antioraria attorno al minimo di bassa pressione, mantenendo altissimo il livello di allerta mareggiate.

Il grande divario termico: clima mite al Meridione e aria gelida intrappolata al Nord

L’Italia si trova attualmente divisa in due da un profondo e marcato gradiente termico, una complessa condizione termodinamica che fornisce ulteriore energia e vigore ai temporali. Mentre le regioni meridionali e le Isole Maggiori stanno sperimentando un clima mite quasi fuori stagione, spinto verso l’alto proprio dai caldi venti nordafricani richiamati dal vortice depressionario, la situazione è radicalmente opposta al settentrione. Nella Pianura Padana, infatti, resiste un tenace cuscino di aria fredda, formatosi nei bassi strati atmosferici nei giorni scorsi. Le piogge continue e la fitta copertura nuvolosa impediscono qualsiasi forma di irraggiamento solare, mantenendo le temperature su valori rigidi e dal sapore prettamente invernale. Questo acceso contrasto tra l’aria mite e umida che scorre prepotentemente in quota e l’aria fredda e pesante intrappolata al suolo genera un sollevamento forzato delle masse d’aria. Questo processo fisico innesca precipitazioni stazionarie che stanno mettendo a durissima prova la tenuta del territorio in tutto il Nord.

Piogge torrenziali e rischio nuove alluvioni: focus su Liguria e Toscana

Il quadro precipitativo è estremamente allarmante, in modo particolare per due regioni che stanno subendo l’urto più violento e distruttivo della perturbazione. La situazione è gravissima in Liguria e in Toscana, dove sta continuando a diluviare senza alcuna sosta. I terreni non sono più in grado di assorbire l’eccesso idrico, e numerosi fiumi sono ai livelli di guardia. Le simulazioni per il pomeriggio odierno mostrano accumuli di pioggia eccezionali e prolungati tra il levante ligure, l’Appennino settentrionale e il Nord-Est, con picchi che indicano quantitativi pluviometrici estremi e un altissimo rischio di frane. L’emergenza è destinata a evolvere nella mattinata di venerdì, quando il nucleo delle piogge più violente si estenderà gradualmente verso le regioni di Nord-Est, andando a colpire duramente Veneto e Friuli, ma mantenendo comunque un’altissima instabilità su tutto il comparto tirrenico. Purtroppo, la lentezza di questa vasta figura depressionaria farà sì che fino alla serata di domani persisteranno precipitazioni diffuse e abbondanti su gran parte della penisola e a ridosso dei principali rilievi, prolungando il grave rischio di alluvioni lampo.

Le previsioni meteo nel dettaglio per la serata e per la giornata di domani

Per la serata di oggi e l’intera giornata di domani, l’evoluzione del meteo richiede un monitoraggio costante e la massima prudenza. Nel Nord Italia, le precipitazioni continueranno a martellare il territorio. A Genova, Savona e soprattutto a La Spezia, in Liguria, il rischio idrogeologico rimarrà elevatissimo per tutta la notte, con temporali autorigeneranti che potranno gonfiare pericolosamente i torrenti. In Piemonte e in Lombardia, con attenzione massima sulle città di Torino, Milano, Bergamo e Brescia, le piogge assumeranno carattere diffuso e insistente, mantenendo quel clima uggioso e freddo tipico della Pianura Padana. Spostandoci verso il Nord-Est, città come Venezia, Padova, Trento e Udine vedranno un peggioramento drastico a partire da domani, con nubifragi intensi, copiose nevicate in alta quota e fenomeni di acqua alta sulle coste venete spinti dalla furia del vento.

Spostando l’attenzione sulle regioni centrali, la Toscana rimarrà il bersaglio principale delle correnti instabili. A Firenze, Prato, Pistoia, Massa-Carrara e Lucca il reticolo idrografico è in forte stress, i canali sono colmi, e il rischio di esondazioni è purtroppo una minaccia concreta. Anche nel Lazio, in particolare a Roma, Latina e lungo tutti i litorali, e in Campania, tra Napoli, Caserta e Salerno, si attendono forti rovesci temporaleschi sospinti dal violento libeccio, con la decisa possibilità di allagamenti urbani, caduta di alberi e inevitabili disagi alla viabilità. Al contrario, il profondo Sud, includendo la Puglia, gran parte della Calabria e la Sicilia, pur dovendo fare i conti con raffiche di scirocco burrascose che renderanno i mari impraticabili, godrà di una generale assenza di precipitazioni e di temperature quasi primaverili, confermando la profonda anomalia di questo severo ciclone autunnale.

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