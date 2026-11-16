Allerta Meteo Marche: codice arancione per vento forte in tutta la regione

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione per vento forte su tutto il territorio delle Marche per la giornata di domani, martedì 17 novembre. “Prima parte della giornata di martedì senza precipitazioni. Dal pomeriggio, precipitazioni deboli, localmente anche a carattere di rovescio, interesseranno le zone alto collinari e montane in particolare del settore centro-meridionale della regione”, si legge nel bollettino di allerta. “Inoltre, l’aumento della ventilazione, di provenienza sudoccidentale, darà luogo a venti di intensità di vento moderato o teso, con raffiche che potranno superare il grado di tempesta violenta nelle zone montane, tempesta nelle zone collinari e burrasca forte o tempesta nelle zone costiere. La maggiore intensità delle raffiche è prevista dal tardo pomeriggio. Al momento si prevede che la ventilazione rimanga molto sostenuta anche per le giornate di mercoledì e di giovedì”, riporta il bollettino.

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