È allerta meteo arancione nelle Marche per il forte vento atteso nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso valido su tutto il territorio marchigiano, con particolare attenzione alle zone montane, dove sono previste le raffiche più intense, ma le condizioni di maltempo interesseranno anche le aree collinari e la fascia costiera. La situazione resterà da monitorare: forti raffiche di vento sono infatti attese anche domani, giovedì 19 novembre.

Il Comune di Ascoli Piceno, intanto, ha diramato una nota per invitare “tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a riporre in casa vasi, fioriere o altri oggetti presenti su finestre, balconi, terrazzi o in altre aree esterne, al fine di evitare cadute accidentali e possibili situazioni di pericolo per la cittadinanza“. Inoltre “si raccomanda, altresì, ai titolari di occupazioni presenti sul territorio (cantieri, ecc.) di monitorare lo stato delle stesse e, ove presenti, verificarne gli ancoraggi, per la salvaguardia della pubblica incolumità“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.