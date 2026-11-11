Allerta Meteo Marche: codice arancione per vento forte

La Protezione Civile regionale delle Marche ha emesso un’allerta meteo per vento, frane e piene dei corsi minori, valida per la giornata di domani, giovedì 12 novembre. È stata emessa allerta arancione per vento forte in tutta la regione, tranne nelle Aree collinari e costiere centrali e nelle Aree collinari e costiere meridionali, dove è stata emessa allerta gialla. Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle Aree interne settentrionali. Per la giornata di giovedì, “le precipitazioni saranno deboli e diffuse in particolare nelle zone interne e nei settori collinari e costieri settentrionali. In questi settori, nelle ore centrali e, successivamente in serata, assumeranno carattere di rovescio“, si legge nel bollettino di allerta.

“La ventilazione, di provenienza occidentale, diverrà sostenuta in particolare nel pomeriggio quando, nei settori interni (zone di allerta 1, 3, 5) e nei settori collinari e basso collinari (zona di allerta 2), intensificheranno fino a vento moderato o teso con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nei settori collinari e burrasca nei settori costieri. Nelle zone di allerta 4 e 6 le raffiche potranno raggiungere localmente, nelle zone prossime alla collina, il grado di vento forte o burrasca”, riporta il bollettino di allerta.

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