L’inverno torna a farsi sentire in Alto Adige. Nella notte tra oggi e domani, mercoledì 26 novembre, sono attese le prime nevicate, che secondo le previsioni del Servizio Meteo provinciale proseguiranno per tutta la mattinata e fino al pomeriggio. La quota neve sarà compresa indicativamente tra i 600 e i 1.200 metri, ma in alcune località i fiocchi potrebbero spingersi anche a quote inferiori. Le precipitazioni più intense sono previste nell’area dell’Ortles, in Val Martello, in Val d’Ultimo e sulle Dolomiti di Sesto.

Il bollettino provinciale riporta un’allerta di livello giallo per il rischio di nevicate nei fondovalle. A essere interessata sarà anche la viabilità, comprese alcune arterie situate a quote relativamente basse. Le maggiori criticità potrebbero riguardare l’Alta Val Venosta, la zona del Brennero e l’Alta Pusteria. Attenzione anche ai collegamenti con il Trentino: diversi passi montani a sud della provincia potrebbero presentare carreggiate innevate. Tra questi figurano il Passo della Mendola, il Passo delle Palade, il Passo di Lavazè, il Passo di San Lugano e il Passo di Costalunga.

Il Servizio Meteo provinciale raccomanda agli automobilisti di adeguare la velocità e lo stile di guida alle condizioni invernali delle strade, verificare che i veicoli siano equipaggiati con pneumatici invernali e abbiano a bordo le catene da neve. L’invito è inoltre a limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle precipitazioni.

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