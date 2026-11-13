Allerta Meteo, oggi forti temporali su diverse regioni: rischio grandine, forti piogge e trombe marine

Ancora una giornata di forte maltempo sull’Italia quella odierna, a causa degli effetti di una perturbazione organizzata che interessa il territorio nazionale. L’instabilità odierna favorirà la formazione di temporali su diverse regioni del Paese, con rischio grandine, anche di medie dimensioni, forti piogge e trombe marine. È quanto indica il bollettino emesso da PRETEMP, gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano. È bene specificare che PRETEMP non emette allerte bensì previsioni probabilistiche sperimentali. Di seguito, il bollettino PRETEMP per la giornata di oggi, venerdì 13 novembre.

Allerta Meteo, le aree a rischio e i fenomeni attesi

“Una perturbazione organizzata con un minimo pressorio profondo in rapido moto a oriente insisterà ancora sull’Italia. Un livello 1 è stato emesso per grandinate isolate, anche di medie dimensioni tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche e sui Balcani. Un livello 0 sarà valido ovunque per forti piogge transitorie, contestualmente a un livello 0 per trombe marine, specie sui mari settentrionali”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un LLJ umido da sud-ovest aumenterà il PWAT fino a 35-40 mm nelle prime ore della notte sul Centro Italia, contestualmente la discesa di aria più fredda in quota (-20°C a 500 hPa) instabilizzerà il profilo termodinamico, favorendo la formazione di temporali, i quali si troveranno in un ambiente con CAPE scarso e discreto DLS (15 m/s), per cui saranno probabili multicelle, favorite anche dallo sbarramento orografico. La grandine sarà favorita, oltre che dalla ventilazione, dallo zero termico in calo. A sud la maggiore ventilazione e la lontananza dal fronte freddo tenderà a sfavorire inizialmente la formazione di temporali, nonostante il CAPE sia maggiore in mare. I quantitativi di acqua precipitabile elevati favoriranno elevato rain rate, tuttavia i sistemi tenderanno a essere abbastanza mobili verso oriente seguendo il level guide. Solo inizialmente, specie sui Balcani, sarà presente un buon veering del vento con la quota, il quale aumenterebbe così il rischio di trombe marine”, concludono gli esperti di PRETEMP.

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