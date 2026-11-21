Una nuova e intensa perturbazione si appresta a colpire l’Italia nelle prossime ore, portando con sé un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della Penisola, facendo scattare l’allerta meteo. Il maltempo entrerà nel vivo già a partire dalla notte: sarà caratterizzata non soltanto da precipitazioni abbondanti e temporalesche, ma anche da una ventilazione particolarmente sostenuta che spazzerà i bacini occidentali e orientali del Paese, determinando un sensibile rinforzo del moto ondoso lungo le fasce costiere più esposte alle correnti dominanti.

Piogge intense e temporali su Liguria e Toscana

La prima fase del peggioramento riguarderà da vicino le regioni dell’alto Tirreno, dove i contrasti termici favoriranno lo sviluppo di sistemi convettivi particolarmente attivi. Nel bollettino ufficiale diramato oggi alle 13, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare avverte che “si prevedono, dalle prime ore di domani domenica 22 novembre 2026 e fino al pomeriggio, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, sulla Liguria, specie settore di Levante e sulla Toscana, specie settore settentrionale“. Le celle temporalesche potranno scaricare ingenti quantitativi di pioggia in breve tempo e, come specificato dalla fonte militare, “i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Venti di burrasca forte e mareggiate su quasi tutta la Penisola

Oltre alle precipitazioni, il protagonista assoluto della giornata di domani sarà il vento, che soffierà con intensità crescente su numerosi settori. Sempre secondo il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, “si prevedono inoltre, dalla mattinata di domani, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: da Nord-Ovest sulla Sardegna con particolare riferimento al settore occidentale e settentrionale dell’isola; da Ovest sui settori alpini di Piemonte e Valle d’Aosta, settori appenninici dell’Emilia-Romagna e lungo tutti i settori appenninici centro-meridionali; da Ovest sui settori costieri di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica in estensione serale alla Calabria e Sicilia tirreniche“.

Nella seconda parte della giornata il campo barico subirà un’ulteriore evoluzione, estendendo la tempesta di vento anche al versante adriatico e ionico. L’avviso precisa infatti che “si prevedono infine, dal pomeriggio di domani e fino a termine giornata, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte: da Sud-Est in rapida rotazione a Ovest, sui settori costieri di Calabria ionica, Basilicata ionica, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Veneto“. Questa intensa ventilazione determinerà condizioni marine molto critiche, con “forti mareggiate lungo le coste esposte“.

Le allerte ufficiali della Protezione Civile

È fondamentale ricordare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi diffuse dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali comunicazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio, come eventuali criticità idrogeologiche o idrauliche, per le quali si deve fare riferimento esclusivamente ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: