Un’intensa fase di maltempo sta interessando parte dell’Italia. La situazione richiede particolare attenzione per via della persistenza dei rovesci e della forza dei fenomeni associati, che colpiranno in modo diretto alcune aree specifiche della penisola. Secondo quanto comunicato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare nell’avviso pubblicato oggi alle 13, la perturbazione porterà con sé rovesci a carattere temporalesco accompagnati da fulminazioni e vento sostenuto, facendo scattare l’allerta meteo. L’evoluzione meteorologica delineata nel bollettino ufficiale evidenzia un peggioramento destinato a protrarsi per tutta la giornata odierna e a estendersi fino alle prime ore di domani, giovedì 26 novembre 2026, coinvolgendo progressivamente 2 regioni del Centro-Sud.

Le zone colpite oggi: focus sul Lazio

La prima parte dell’avviso riguarda la situazione già in atto e la sua evoluzione fino alla mezzanotte di oggi. Come riportato testualmente nel documento del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, “persistono fino al termine della giornata di oggi, mercoledì 25 novembre 2026, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, sul Lazio, specie settore costiero e meridionale della regione“.

Il peggioramento sulla Campania fino a domani giovedì 26 novembre

Con il passare delle ore, il nucleo principale della perturbazione scivolerà ulteriormente verso Sud, andando a interessare in modo diretto il territorio campano. Sempre citando l’avviso del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, “si prevedono dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, e fino alla mattinata di domani giovedì 26 novembre 2026, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, sulla Campania“. Gli esperti sottolineano inoltre la natura particolarmente turbolenta di questa fase atmosferica, precisando che “i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Precisazioni sull’avviso meteorologico

È doveroso ricordare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi diffuse in questo bollettino si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali indicazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio e alle eventuali criticità idrogeologiche o idrauliche, per le quali è sempre necessario fare riferimento ai bollettini ufficiali del Sistema di Allertamento Nazionale emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: