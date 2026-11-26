Il maltempo continuerà a interessare diverse regioni italiane nella giornata di domani, venerdì 27 novembre 2026. Sono complessivamente otto le Regioni interessate dall’allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e criticità idrogeologica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Particolarmente articolato il quadro delle criticità in Calabria, dove alcuni settori del versante tirrenico sono interessati contemporaneamente da tutte e tre le tipologie di rischio, mentre in Campania e Sicilia l’allerta coinvolge numerose zone del territorio regionale.

Allerta Meteo del 27 novembre: rischio idraulico in Calabria e Campania

Per la giornata di venerdì 27 novembre è prevista una condizione di ordinaria criticità per rischio idraulico, corrispondente all’allerta gialla, in due regioni dell’Italia meridionale. In Calabria sono interessati il versante tirrenico centro-settentrionale e il versante tirrenico settentrionale. In Campania, invece, l’allerta per rischio idraulico riguarda la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana, oltre all’Alto Volturno e al Matese.

Allerta gialla per temporali in sei Regioni: coinvolti Salento e ampi settori della Sicilia

Più esteso il quadro dell’allerta gialla per rischio temporali, che nella giornata di venerdì interesserà sei regioni italiane, coinvolgendo diversi settori del versante adriatico, dell’Italia meridionale e della Sicilia. In Abruzzo l’ordinaria criticità riguarda il bacino del Basso Sangro, i bacini Tordino e Vomano e il bacino del Pescara. In Molise l’allerta interessa la fascia litoranea, mentre in Puglia il territorio coinvolto è quello del Salento. In Basilicata l’allerta gialla per temporali riguarda la zona di allertamento Basi-D. In Calabria, invece, la criticità interessa il versante tirrenico centro-settentrionale e quello settentrionale. Particolarmente ampia l’estensione territoriale dell’allerta in Sicilia, dove il rischio temporali interessa il settore nord-orientale del versante ionico, il settore nord-orientale del versante tirrenico e le isole Eolie, il settore centro-settentrionale del versante tirrenico, il settore nord-occidentale e le isole Egadi e Ustica, il settore sud-occidentale e l’isola di Pantelleria, nonché il settore centro-meridionale e le isole Pelagie.

Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico in sette Regioni

Il rischio idrogeologico rappresenta la criticità più diffusa dal punto di vista geografico per la giornata del 27 novembre, con un livello di allerta gialla previsto in sette regioni italiane. In Campania sono interessate l’Alta Irpinia e il Sannio, il Basso Cilento, il Tanagro, la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana, la Piana Sele e l’Alto Cilento, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, il Tusciano e l’Alto Sele. In Umbria l’ordinaria criticità idrogeologica riguarda le zone Chiascio-Topino, Alto Tevere e Nera-Corno. In Molise sono coinvolte le aree Frentani-Sannio-Matese, Litoranea e Alto Volturno-Medio Sangro. In Abruzzo, Calabria, Puglia e Sicilia, infine, l’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa tutte le medesime zone già coinvolte dall’allerta per temporali, con una sovrapposizione delle due tipologie di criticità.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 novembre 2026

Precipitazioni:- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria orientale e meridionale, Lazio meridionale ed orientale, Campania e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori del Triveneto, su Lombardia nord-orientale, Romagna, resto di Umbria e Lazio, Marche, settori occidentali di Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna e sui settori settentrionali di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: residue al di sopra dei 1000-1300 m sui settori alpini orientali, in locale calo fino a 700 m sui settori più settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo sulla Sardegna.

Venti: forti meridionali su Puglia e sui settori appenninici meridionali; localmente forti sud occidentali sul resto del Centro-Sud, con raffiche di burrasca occidentali sulla Sardegna settentrionale.

Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, localmente agitato il Mar di Sardegna e le Bocche di Bonifacio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri di Abruzzo e Molise, Puglia meridionale, Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale tirreniche, Sicilia centro occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti regioni centro meridionali peninsulari, ad esclusione della Toscana, e su Romagna e resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale calo nei valori minimi, localmente sensibile, fino a marcato sui settori alpini orientali.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna, specie sui settori occidentali; tendenti a forti nord-orientali sulle coste dell’alto Adriatico e da Nord sulla Liguria, con raffiche di burrasca serali.

Mari: inizialmente molto mossi il Tirreno, il Mare e Canale di Sardegna e lo Ionio, con moto ondoso in graduale attenuazione sui settori tirrenici e ionici; dal pomeriggio molto mosso l’Adriatico settentrionale e il Mar Ligure e localmente agitato il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale e su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo nei valori massimi sui settori adriatici centro-meridionali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su Liguria e settori dell’alto Adriatico, in rapida estensione all’Appennino settentrionale e alla Toscana e dal pomeriggio localmente a tutti i settori peninsulari del Centro-Sud, con rinforzi di burrasca sui settori adriatici meridionali e ionici; localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna, in rotazione da Nord.

Mari: molto mossi l’Adriatico settentrionale, il Mar Ligure ed il Mar e Canale di Sardegna, tendenti a molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati in serata lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

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