Allerta meteo Protezione Civile 14 novembre, rischio idraulico e idrogeologico in 4 regioni: le criticità previste

La giornata di domani, sabato 14 novembre 2026, sarà caratterizzata da un quadro di allerta meteo della Protezione Civile che coinvolgerà diverse regioni italiane, con particolare attenzione alle criticità legate al rischio idraulico e idrogeologico. La situazione più significativa riguarda l’Emilia Romagna, dove è prevista una moderata criticità per rischio idraulico nelle aree della Pianura bolognese e della Pianura modenese. Ulteriori criticità ordinarie interesseranno settori della stessa Emilia Romagna, della Toscana, delle Marche, dell’Umbria e della Campania. Il quadro delle criticità previste per il 14 novembre distingue due tipologie di rischio: quello idraulico, relativo ai corsi d’acqua e ai possibili fenomeni connessi alla loro dinamica, e quello idrogeologico, che riguarda le conseguenze delle precipitazioni sulla stabilità dei versanti e sul territorio. Le aree interessate sono individuate attraverso specifiche zone di allertamento, con differenti livelli di criticità.

Allerta meteo 14 novembre: criticità più elevata in Emilia Romagna

La situazione di maggiore attenzione per la giornata di sabato 14 novembre riguarda l’Emilia Romagna. La Protezione Civile indica una moderata criticità per rischio idraulico nella Pianura bolognese e nella Pianura modenese, due aree nelle quali il livello di attenzione risulta superiore rispetto alle altre zone coinvolte dalle previsioni di criticità. Il rischio idraulico interessa anche altri settori della regione, sebbene con una classificazione di criticità ordinaria. In particolare, sono coinvolte la Pianura reggiana di Po, la Pianura reggiana e la Collina bolognese. Per quanto riguarda invece il rischio idrogeologico, la criticità ordinaria interessa la Montagna emiliana centrale, la Collina emiliana centrale, la Montagna romagnola, l’Alta collina piacentino-parmense, la Collina bolognese e la Montagna bolognese. La Collina bolognese figura dunque tra le aree interessate da entrambe le tipologie di criticità, sia idraulica sia idrogeologica. Il quadro regionale comprende complessivamente zone di pianura, collina e montagna, con una differenziazione territoriale delle condizioni previste.

Allerta meteo Toscana: rischio idraulico in numerosi bacini

Anche la Toscana sarà interessata dalle criticità previste per sabato 14 novembre, soprattutto per quanto riguarda il rischio idraulico. Le zone indicate comprendono numerosi bacini e territori distribuiti tra le aree interne e quelle costiere della regione. La criticità ordinaria per rischio idraulico riguarda Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inferiore, Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Arno-Costa, Mugello-Val di Sieve e Serchio-Lucca. La distribuzione delle zone interessate evidenzia il coinvolgimento di diversi settori del sistema idrografico toscano, con particolare riferimento ai bacini dell’Arno e del Serchio, oltre alle aree del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese e del Mugello. Per il rischio idrogeologico, la criticità ordinaria è prevista nelle zone di Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima e Reno. Anche in Toscana, pertanto, alcune aree sono interessate contemporaneamente da differenti tipologie di criticità, mentre altre risultano coinvolte soltanto dal rischio idraulico.

Allerta meteo Campania: rischio idrogeologico da Napoli al Cilento

In Campania, per la giornata di sabato 14 novembre, è prevista una criticità ordinaria per rischio idrogeologico che coinvolge numerose zone della regione, dalle aree interne ai territori costieri. Le aree interessate comprendono Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini e Tusciano e Alto Sele. Il quadro comprende dunque la zona di Napoli e dell’area vesuviana, i territori della penisola sorrentina e della Costiera Amalfitana, diversi settori del Cilento e importanti aree interne tra Irpinia, Sannio, Matese e bacini fluviali campani. La classificazione prevista per tutte queste zone è quella di criticità ordinaria per rischio idrogeologico, senza differenziazioni di livello tra i territori campani elencati.

Allerta meteo Umbria: criticità per rischio idrogeologico in tre zone

Il quadro delle criticità per sabato 14 novembre interessa anche l’Umbria, dove è prevista una criticità ordinaria per rischio idrogeologico in tre specifiche zone di allertamento. Le aree coinvolte sono Chiascio-Topino, Alto Tevere e Nera-Corno, territori che comprendono differenti settori del sistema idrografico regionale. Per queste zone, la tipologia di criticità indicata è esclusivamente quella idrogeologica. L’Umbria si aggiunge così alle altre regioni del Centro Italia interessate dal quadro di allertamento previsto per la giornata di sabato.

Protezione Civile, la distinzione tra rischio idraulico e idrogeologico nelle previsioni del 14 novembre

Le criticità individuate per il 14 novembre 2026 riguardano due fenomeni distinti, che possono interessare anche contemporaneamente lo stesso territorio. Il rischio idraulico è collegato alle possibili problematiche che interessano i corsi d’acqua, mentre il rischio idrogeologico comprende fenomeni come frane, smottamenti e altri effetti delle precipitazioni sul suolo. La distribuzione territoriale delle criticità mostra una differenza significativa tra le cinque regioni coinvolte. In Emilia Romagna si registra il livello di criticità più elevato, limitatamente alla Pianura bolognese e alla Pianura modenese per il rischio idraulico. In Toscana e nelle Marche sono previste criticità ordinarie per entrambe le tipologie di rischio, mentre in Campania e Umbria le indicazioni riguardano il rischio idrogeologico. Le previsioni di criticità per sabato 14 novembre interessano pertanto una parte significativa del territorio dell’Italia centrale e alcuni settori dell’Italia settentrionale e meridionale, con particolare attenzione ai bacini fluviali, alle pianure e alle aree collinari e montuose comprese nelle zone di allertamento individuate.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 novembre 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria, Marche occidentali, Lazio orientale e meridionale, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia orientale, resto delle regioni centrali peninsulari, zone interne della Puglia e resto di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana, Marche, Lazio e sui settori interni di Abruzzo e Molise.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento sul Nord-Ovest, in locale sensibile diminuzione sui settori tirrenici meridionali peninsulari.

Venti: localmente forti occidentali al Centro-Sud, con raffiche di burrasca sui settori appenninici, forti nord-orientali, con raffiche di burrasca, sulle coste dell’Adriatico centro-settentrionale; tutti in attenuazione ad iniziare da ovest.

Mari: agitati i bacini occidentali, con moto ondoso in graduale attenuazione, molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Sardegna, Liguria, Calabria, zone sud-occidentali del Piemonte, zone interne di Lazio, Abruzzo e Umbria meridionale e sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati con temporali dalla serata sulla Sardegna settentrionale ed occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale calo, localmente sensibile, fino a marcato sul Nord-Est e su Toscana, Romagna e Marche, massime in – sensibile calo al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche del Centro-Sud.

Venti: forti nord-orientali sulla Liguria di Ponente e localmente sui settori adriatici settentrionali, quest’ultimi in attenuazione.

Mari: generalmente molto mossi tutti i bacini, in attenuazione, ad eccezione del Mar di Sardegna e del Mar Ligure occidentale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 novembre 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi generalmente moderati;- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud peninsulare e su Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte occidentale, con quantitativi cumulati deboli e con nevicate sopra i 1200 m.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti occidentali sulla Sardegna; inizialmente forti orientali sulla Liguria di Ponente, in attenuazione.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna ed il Mar Ligure occidentale, tendenti a molto mossi il Tirreno meridionale ed il Canale di Sardegna.

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