Allerta meteo Protezione Civile 15 novembre, domenica di forte maltempo: 12 Regioni tra temporali, frane e criticità idrauliche

Si preannuncia una domenica caratterizzata da diffuse condizioni di criticità meteorologica in Italia. Per la giornata di domani, domenica 15 novembre 2026, la Protezione Civile segnala un’estesa situazione di allerta meteo gialla che interessa complessivamente 12 Regioni, con particolare attenzione alle aree del Centro e del Sud e alle due Isole maggiori. Il quadro delle criticità comprende tre differenti tipologie di rischio: idraulico, temporali e idrogeologico, con numerosi territori interessati contemporaneamente da più categorie di allertamento. La situazione più articolata riguarda la Calabria, dove quattro settori territoriali risultano coinvolti da tutte e tre le tipologie di criticità. Un quadro di attenzione interessa anche la Campania, dove l’allerta idrogeologica comprende numerose zone, inclusa l’area di Napoli, mentre la Puglia presenta un’estesa allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Numerosi territori sono inoltre interessati dalle criticità in Lazio, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Molise, Basilicata, Umbria, Marche ed Emilia Romagna. L’allertamento per il 15 novembre distingue le aree soggette a ordinaria criticità per rischio idraulico, quelle interessate da ordinaria criticità per rischio temporali e i territori per i quali è stata segnalata una ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Una distribuzione che evidenzia la notevole estensione geografica delle zone coinvolte.

Allerta meteo Calabria 15 novembre: criticità idraulica, temporali e rischio idrogeologico

La Calabria figura tra le regioni maggiormente coinvolte dal quadro di allertamento per domenica 15 novembre. In particolare, la Protezione Civile segnala un livello di allerta gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in quattro differenti settori del territorio regionale. Le zone interessate sono il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Jonico Settentrionale e il Versante Tirrenico Settentrionale. Per tutte queste aree l’allertamento comprende contemporaneamente le tre categorie di rischio, delineando un quadro di ordinaria criticità che interessa buona parte del versante tirrenico calabrese e il settore ionico settentrionale della regione. La presenza contestuale delle tre tipologie di allerta costituisce uno degli elementi più significativi del quadro meteorologico previsto per la domenica, con una particolare concentrazione territoriale delle criticità lungo le zone indicate.

Allerta meteo Campania: criticità per rischio idraulico e idrogeologico anche a Napoli

Particolarmente estesa anche l’allerta meteo in Campania, dove per domenica 15 novembre sono segnalate due differenti tipologie di criticità. L’allerta gialla per rischio idraulico interessa la Piana Sele e Alto Cilento, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e Monti Picentini e il Tusciano e Alto Sele. Ancora più ampia la distribuzione territoriale dell’allerta gialla per rischio idrogeologico, che comprende Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini e Tusciano e Alto Sele. Il quadro regionale comprende dunque sia aree interne sia settori costieri, con una particolare estensione dell’allertamento idrogeologico che coinvolge anche Napoli, le Isole e l’Area vesuviana.

Allerta meteo Puglia e Basilicata: temporali e criticità idrogeologiche

La giornata di domenica 15 novembre sarà caratterizzata da un quadro di attenzione anche in Puglia, dove la Protezione Civile segnala un’allerta gialla per rischio temporali e un’allerta gialla per rischio idrogeologico su un ampio numero di zone territoriali. Le aree interessate da entrambe le tipologie di allertamento sono Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno e Puglia Centrale Adriatica. La distribuzione delle zone indicate comprende quindi diversi settori del territorio pugliese, dal Gargano al Salento, passando per le aree centrali e i bacini della regione. In Basilicata, invece, è prevista un’ordinaria criticità per rischio temporali, con conseguente allerta gialla nelle zone denominate Basi-A1, Basi-A2, Basi-D e Basi-C.

Allerta meteo Lazio: rischio idraulico e idrogeologico anche nei bacini di Roma

Il quadro delle criticità si estende anche al Lazio, dove vengono segnalati due differenti livelli territoriali di allertamento in relazione alle categorie di rischio. Per quanto riguarda il rischio idraulico, l’allerta gialla interessa i Bacini Costieri Sud. Più estesa l’ordinaria criticità per rischio idrogeologico, che coinvolge il Bacino Medio Tevere, il Bacino del Liri, i Bacini Costieri Sud, l’Aniene, i Bacini di Roma, l’Appennino di Rieti e i Bacini Costieri Nord. L’allertamento idrogeologico interessa pertanto anche i bacini della Capitale, oltre a numerose aree del territorio regionale, dai settori appenninici ai bacini costieri.

Allerta meteo Toscana, Umbria e Marche: le zone interessate domenica 15 novembre

Situazione di attenzione anche in diverse aree dell’Italia centrale, con Toscana, Umbria e Marche comprese nel quadro dell’allerta meteo gialla prevista per il 15 novembre. In Toscana sono segnalate sia criticità per rischio temporali sia criticità per rischio idrogeologico. Le zone interessate da entrambe le categorie sono Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna ed Etruria-Costa Sud. L’allertamento riguarda quindi diversi settori della Toscana meridionale, comprese aree costiere e interne. In Umbria, invece, è prevista un’allerta gialla per rischio temporali nelle zone Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno e Chiani – Paglia. Per le Marche viene segnalata un’ordinaria criticità per rischio idrogeologico, con allerta gialla nei settori identificati come Marc-1, Marc-3, Marc-4 e Marc-5.

Allerta meteo Abruzzo e Molise: temporali e rischio idrogeologico

Anche Abruzzo e Molise rientrano tra le regioni interessate dal sistema di allertamento della Protezione Civile per domenica 15 novembre. In Abruzzo l’allerta gialla per rischio temporali riguarda la Marsica, il Bacino Alto del Sangro e il Bacino dell’Aterno. Le stesse zone sono comprese anche nell’allerta gialla per rischio idrogeologico. Per quanto riguarda il Molise, l’ordinaria criticità per rischio temporali interessa Frentani – Sannio – Matese, Litoranea e Alto Volturno – Medio Sangro. L’allerta idrogeologica coinvolge invece le zone Frentani – Sannio – Matese e Alto Volturno – Medio Sangro, con una parziale sovrapposizione tra le aree interessate dalle due differenti categorie di rischio.

Allerta meteo Sardegna: temporali e rischio idrogeologico su quattro zone

La Sardegna è coinvolta nell’allertamento nazionale con una situazione di ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico. Per domenica 15 novembre l’allerta gialla interessa l’Iglesiente, il Campidano, i Bacini Montevecchio – Pischilappiu e il Bacino del Tirso. In tutte e quattro le zone sono segnalate entrambe le tipologie di criticità, con un allertamento che comprende differenti settori della regione.

Allerta meteo Emilia Romagna: rischio idraulico in pianura e idrogeologico in montagna

Tra le regioni settentrionali comprese nel quadro di allertamento figura l’Emilia Romagna, dove la distribuzione delle criticità distingue le zone di pianura da quelle montane. L’allerta gialla per rischio idraulico è prevista nella Pianura bolognese e nella Pianura modenese. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l’ordinaria criticità interessa invece la Montagna emiliana centrale e la Montagna bolognese. Il quadro segnala dunque un coinvolgimento di territori differenti in funzione della tipologia di rischio, con criticità idrauliche nelle pianure e criticità idrogeologiche nelle aree montane.

Maltempo 15 novembre: il quadro delle tre tipologie di allerta gialla

La distribuzione delle allerte per domenica 15 novembre 2026 evidenzia come le tre categorie di rischio interessino un numero differente di regioni. L’ordinaria criticità per rischio idraulico riguarda complessivamente quattro regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lazio. L’ordinaria criticità per rischio temporali comprende invece otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Il quadro territorialmente più esteso è quello dell’ordinaria criticità per rischio idrogeologico, segnalata in dieci regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana. Tra le situazioni che emergono maggiormente figura quella della Calabria, unica regione interessata da tutte e tre le tipologie di allertamento, mentre in Campania, Emilia Romagna e Lazio si sovrappongono criticità idrauliche e idrogeologiche. In Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna e Toscana sono invece presenti contemporaneamente allerte per temporali e per rischio idrogeologico. La giornata del 15 novembre presenta quindi un quadro di allerta gialla diffusa su 12 regioni italiane, con una significativa concentrazione delle criticità nelle aree centro-meridionali del Paese e una distribuzione che coinvolge anche settori della Sardegna e dell’Emilia Romagna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 novembre 2026

Precipitazioni: – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Liguria e Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; – isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini occidentali e Piemonte meridionale, resto di Toscana, Lazio orientale e centro-meridionale, Campania settentrionale e tirrenica, Basilicata tirrenica, Calabria, resto di Sardegna e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1100 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile calo al Nord-Ovest e sul medio e basso Adriatico.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria di Ponente e localmente sud occidentali sulla Sardegna meridionale.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, il Mar Ligure e lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 novembre 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio centro-meridionale, Molise occidentale, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria settentrionale tirrenica e Sardegna sud occidentale, con quantitativi cumulati moderati;- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana meridionale, Umbria, resto del Lazio, Abruzzo occidentale, Molise centrale, Puglia garganica, resto della Basilicata occidentale, su Calabria ionica settentrionale e centrale tirrenica e Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su zone alpine occidentali, Toscana centrale, resto del Centro Sud peninsulare, resto Sardegna e Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1100 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: forti occidentali sulla Sardegna, in estensione dal pomeriggio a Sicilia occidentale, Calabria, Puglia e settori tirrenici meridionali.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna ed il Mar Ligure occidentale ed il Tirreno centro meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale ed orientale, Umbria, Marche occidentali, Lazio centro-orientale, Abruzzo occidentale, Campania tirrenica e Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su zone alpine, Emilia Romagna, resto del Centro-Sud peninsulare e su Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1300 m sulle zone alpine con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento al Centro-Sud.

Venti: forti occidentali su Sardegna con raffiche di burrasca sulle Bocche di Bonifacio, su regioni meridionali peninsulari, Sicilia occidentale e meridionale e settori tirrenici centrali peninsulari.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, ed il Tirreno; da molto mosso ad agitato il Mar Ligure.

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