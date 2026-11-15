Allerta meteo Protezione Civile 16 novembre, Italia nella morsa del maltempo: temporali e criticità diffuse, le regioni colpite

La giornata di domani, lunedì 16 novembre 2026, sarà caratterizzata da un quadro di allerta meteo della Protezione Civile che coinvolgerà numerosi territori del Centro e del Sud Italia, con segnalazioni anche per alcune aree dell’Emilia Romagna e della Toscana. Le criticità riguarderanno tre differenti tipologie di fenomeni e conseguenze sul territorio: temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico. Particolare attenzione è rivolta alla Calabria tirrenica, dove tutte e tre le tipologie di criticità interesseranno gli stessi settori, mentre in Campania e nel Lazio le segnalazioni coinvolgeranno numerosi bacini e comprensori. Il quadro delle allerte si estende inoltre ad Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria, Marche, Toscana ed Emilia Romagna, delineando una situazione meteorologica che richiederà attenzione in diverse aree della Penisola.

Allerta meteo Calabria 16 novembre: temporali e criticità idrauliche e idrogeologiche sul versante tirrenico

La Calabria figura tra le regioni maggiormente coinvolte per la contemporanea presenza delle tre differenti tipologie di criticità. Per lunedì 16 novembre sono infatti segnalate condizioni di ordinaria criticità per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico sul Versante Tirrenico Settentrionale, sul Versante Tirrenico Centro-settentrionale e sul Versante Tirrenico Centro-meridionale. Le segnalazioni interessano dunque un’ampia porzione del territorio affacciato sul Tirreno, con una sovrapposizione delle diverse categorie di allertamento. Il rischio idraulico riguarda le possibili criticità connesse ai corsi d’acqua, mentre quello idrogeologico si riferisce agli effetti delle precipitazioni sui versanti e sul territorio. A questi si aggiunge la specifica segnalazione per i temporali, che completa il quadro delle condizioni previste per le aree tirreniche calabresi.

Allerta meteo Campania: rischio idraulico e idrogeologico da Napoli al Cilento

Anche la Campania sarà interessata da un’estesa distribuzione delle criticità, con segnalazioni che riguardano sia il rischio idraulico sia quello idrogeologico. Per il rischio idraulico le aree coinvolte sono la Piana Sele e Alto Cilento, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e Monti Picentini e il Tusciano e Alto Sele. Si tratta di territori distribuiti tra le aree costiere e quelle interne della regione, per i quali è indicato un livello di ordinaria criticità. Più esteso è il quadro relativo al rischio idrogeologico in Campania. Le segnalazioni comprendono Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini e Tusciano e Alto Sele. Il coinvolgimento di Napoli e dell’area vesuviana, insieme ai territori del Cilento, dell’Irpinia e del Sannio, evidenzia la diffusione delle criticità su una parte consistente del territorio regionale. Le zone della Piana Sele, della Penisola sorrentino-amalfitana, dei Monti di Sarno e Picentini e del Tusciano e Alto Sele risultano interessate da entrambe le categorie di rischio.

Allerta meteo Lazio: criticità nei bacini di Roma, del Tevere e del Liri

Nel Lazio le segnalazioni della Protezione Civile distinguono il rischio idraulico da quello idrogeologico. Per il primo è indicata un’ordinaria criticità nei Bacini Costieri Sud, mentre il rischio idrogeologico interessa un territorio decisamente più ampio. Le aree coinvolte comprendono il Bacino Medio Tevere, il Bacino del Liri, i Bacini Costieri Sud, l’Aniene, i Bacini di Roma, l’Appennino di Rieti e i Bacini Costieri Nord. La distribuzione delle segnalazioni coinvolge quindi sia i bacini della Capitale sia i settori costieri e appenninici della regione. Nei Bacini Costieri Sud sono presenti contemporaneamente criticità idrauliche e idrogeologiche.

Temporali in Abruzzo, Basilicata e Molise: le zone interessate

Le segnalazioni per rischio temporali coinvolgono anche Abruzzo, Basilicata e Molise, dove le medesime aree risultano interessate da criticità idrogeologiche. In Abruzzo l’allertamento riguarda la Marsica, il Bacino Alto del Sangro e il Bacino dell’Aterno, territori per i quali sono indicate entrambe le tipologie di rischio. In Basilicata le criticità si concentrano nelle zone identificate come Basi-A2, Basi-D e Basi-C, anche in questo caso con segnalazioni sia per temporali sia per rischio idrogeologico. In Molise, invece, l’area interessata è quella dell’Alto Volturno – Medio Sangro, dove sono previste le stesse due categorie di ordinaria criticità. Il quadro evidenzia una distribuzione delle allerte che comprende diversi territori dell’Appennino centrale e meridionale.

Allerta temporali Umbria: coinvolti Alto Tevere, Medio Tevere, Chiascio-Topino e Nera-Corno

In Umbria la Protezione Civile segnala per lunedì 16 novembre condizioni di ordinaria criticità tanto per il rischio temporali quanto per il rischio idrogeologico. Le aree interessate sono il Medio Tevere, il Chiascio – Topino, l’Alto Tevere e il Nera – Corno. Le quattro zone presentano quindi una sovrapposizione delle due categorie di allertamento, con segnalazioni che interessano diversi bacini idrografici regionali. L’attenzione si concentra sia sui fenomeni temporaleschi sia sulle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio.

Maltempo in Emilia Romagna e Marche: criticità idrogeologiche nelle aree montane e appenniniche

Le segnalazioni di rischio idrogeologico si estendono anche all’Emilia Romagna e alle Marche. In Emilia Romagna le zone interessate sono la Montagna romagnola e la Montagna bolognese, due settori appenninici per i quali viene indicata un’ordinaria criticità. Nelle Marche, invece, l’allertamento riguarda le aree contraddistinte dalle denominazioni Marc-1 e Marc-3. Per questi territori la tipologia di rischio segnalata è quella idrogeologica, con particolare riferimento alle possibili conseguenze delle precipitazioni sul suolo e sui versanti.

Allerta meteo Toscana: rischio idrogeologico tra Arno, Bisenzio e Ombrone

Anche la Toscana compare nel quadro delle criticità previste per domani. Le segnalazioni riguardano esclusivamente il rischio idrogeologico nelle aree denominate Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf. e Arno-Costa. Si tratta di zone appartenenti a differenti settori del sistema idrografico toscano, per le quali è stato individuato un livello di ordinaria criticità. Le segnalazioni completano il quadro delle allerte che interessano il Centro Italia, insieme ai territori del Lazio, dell’Umbria e delle Marche.

Protezione Civile, le tre tipologie di criticità previste per lunedì 16 novembre

Il quadro dell’allerta meteo nazionale del 16 novembre 2026 distingue tre differenti categorie di rischio, che in alcune aree si presentano contemporaneamente. Il rischio idraulico interessa settori della Calabria, della Campania e del Lazio e riguarda le possibili conseguenze delle precipitazioni sui corsi d’acqua. Il rischio temporali è segnalato in Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, con un allertamento specifico legato ai fenomeni temporaleschi. Il rischio idrogeologico presenta invece la distribuzione territoriale più ampia, coinvolgendo Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria, Emilia Romagna, Marche e Toscana. Per tutte le aree indicate, la classificazione prevista dalla Protezione Civile è quella di ordinaria criticità, con differenti tipologie di rischio in relazione alle caratteristiche dei territori interessati.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;- isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini occidentali, Liguria orientale, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata ionica, Puglia centro-meridionale e sul resto di Campania e di Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento lungo il medio versante adriatico.

Venti: forti occidentali, con locali rinforzi di burrasca, su Sardegna e Sicilia occidentale, in estensione dal pomeriggio ai restanti settori tirrenici.

Mari: molto mossi il Mar Ligure occidentale, in attenuazione, e il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, il Tirreno centrale settore est e, dal tardo pomeriggio, il Tirreno settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 novembre 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Toscana centrale ed orientale, Umbria orientale, Lazio orientale e centro-meridionale, Abruzzo occidentale, Molise occidentale, Campania, Basilicata occidentale, Calabria centro settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Campania meridionale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica centro-settentrionale;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini di Piemonte e Lombardia, Liguria orientale, Romagna, Sardegna, resto del Centro-Sud peninsulare e sulla Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: forti occidentali, con locali rinforzi di burrasca, sulla Sardegna, sui settori tirrenici e, localmente, sui restanti settori del Centro-Sud; tendenti a forti o di burrasca sui settori liguri, specie quelli orientali.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale, meridionale e centrale settore est; tendente a molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato a largo e sul settore orientale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 17 novembre 2026

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria orientale e Lazio orientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati, specie su Liguria di Levante ed Alta Toscana;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone alpine, Appennino emiliano e marchigiano, resto di Toscana, Umbria e Lazio, e su aree interne della Sardegna, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania e sui settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento al Centro-Nord.

Venti: da forti a burrasca su tutto il Centro-Sud, sui settori liguri e sull’Alto Adriatico.

Mari: da molto mossi ad agitati il Mar Ligure, dal pomeriggio il Mare di Sardegna e dalla sera il Tirreno settentrionale; generalmente molto mossi i restanti bacini occidentali e, localmente, i restanti bacini,

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