La Protezione Civile ha diramato il quadro delle allerte meteo per la giornata di venerdì 20 novembre 2026, segnalando condizioni di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in diverse aree del territorio nazionale. L’avviso prevede un’allerta gialla che interessa specifiche zone di Campania, Emilia-Romagna e Umbria, con un’estensione territoriale che comprende settori montani, aree interne, pianure e territori costieri. Il quadro delle criticità evidenzia un coinvolgimento particolarmente esteso della Campania, dove l’allerta interessa numerose zone del territorio regionale. Segnalazioni anche per alcuni settori montani dell’Emilia-Romagna e per diversi bacini e comprensori dell’Umbria.

Allerta meteo in Campania: coinvolte Napoli, le isole, il Cilento e numerose aree interne

La Campania è la regione con il maggior numero di zone interessate dall’allerta gialla per rischio idrogeologico prevista per venerdì 20 novembre. La segnalazione della Protezione Civile riguarda territori distribuiti tra il settore settentrionale, quello centrale e quello meridionale della regione. Tra le aree coinvolte figurano Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento e Tanagro, insieme alla Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. L’allerta comprende dunque anche il capoluogo regionale e il relativo comprensorio, oltre alle aree insulari e vesuviane. La criticità ordinaria si estende inoltre alla Piana Sele e Alto Cilento, all’Alto Volturno e Matese e alla Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Completa il quadro delle zone campane interessate il settore del Tusciano e Alto Sele. L’estensione geografica delle aree segnalate evidenzia come l’allerta meteo del 20 novembre coinvolga una porzione significativa del territorio campano, dalle zone costiere e di pianura fino ai comprensori collinari e montani dell’entroterra.

Allerta gialla in Emilia-Romagna: interessate la montagna emiliana centrale e quella bolognese

Anche l’Emilia-Romagna rientra nel quadro delle criticità meteorologiche previste dalla Protezione Civile per venerdì 20 novembre 2026. In questo caso, l’allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda due specifiche zone: la Montagna emiliana centrale e la Montagna bolognese. La segnalazione interessa quindi settori montani dell’Appennino emiliano, individuati nel quadro delle aree sottoposte a ordinaria criticità idrogeologica per la giornata di venerdì.

Allerta meteo in Umbria: quattro zone interessate dal rischio idrogeologico

Il quadro delle allerte per il 20 novembre comprende anche l’Umbria, dove la Protezione Civile ha individuato quattro zone soggette a ordinaria criticità per rischio idrogeologico. L’allerta gialla interessa il Medio Tevere, il Chiascio – Topino, il Nera – Corno e il Chiani – Paglia. Le segnalazioni coinvolgono dunque diversi settori del territorio umbro, individuati attraverso le rispettive zone di allertamento, che costituiscono il riferimento geografico per la classificazione delle criticità previste.

Rischio idrogeologico, cosa significa l’allerta gialla della Protezione Civile

Il livello di ordinaria criticità, associato al codice di allerta gialla, rappresenta una delle classificazioni utilizzate dal sistema di allertamento della Protezione Civile per segnalare possibili fenomeni e conseguenze sul territorio. Nel caso del rischio idrogeologico, la classificazione riguarda le potenziali criticità connesse alla risposta del territorio alle precipitazioni, che possono comprendere fenomeni localizzati di instabilità dei versanti, ruscellamenti superficiali e difficoltà nello smaltimento delle acque. Per la giornata di venerdì 20 novembre 2026, il quadro delle allerte individua quindi le specifiche zone di Campania, Emilia-Romagna e Umbria nelle quali è prevista una condizione di ordinaria criticità idrogeologica, secondo la classificazione territoriale della Protezione Civile.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 19 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia-Giulia, sui settori interni di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale, sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; – da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Veneto orientale, Umbria meridionale, sulle restanti zone di Lazio centro-meridionale, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo generalmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: di burrasca o burrasca forte sud-occidentali sulle coste della Toscana; forti occidentali, con raffiche di burrasca, su Liguria, Sardegna e sui settori tirrenici del Lazio, localmente forti occidentali sui settori tirrenici della Sicilia, sui settori tirrenici e ionici di Calabria e Basilicata, sui versanti adriatici centro-settentrionali e sulla Puglia; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori alpini, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi delle due isole maggiori, con raffiche di Favonio nelle valli alpine e sulle pianure del Piemonte.

Mari: agitati tutti i bacini occidentali, localmente molto agitato il Mar Ligure, con forti mareggiate sulle coste esposte; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 20 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse su Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte occidentale, con quantitativi cumulati moderati sul settore occidentale valdostano, deboli sulle restanti zone;- isolate, anche a carattere di rovescio, sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio e settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1400-1600 m sui settori alpini occidentali del Piemonte e Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli, fino a moderati, specie sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile calo su Sicilia e Calabria, in sensibile aumento al Nord.

Venti: da forti a burrasca occidentali sulle coste della Toscana; forti occidentali, con raffiche di burrasca, sulla Sardegna, sui settori alpini occidentali, sui settori tirrenici, ionici e sui settori appenninici; localmente forti occidentali sulla Liguria e sul resto del Centro-Sud.

Mari: agitato, al mattino localmente molto agitato, il Mar Ligure, localmente agitati, il Tirreno ed il Mar di Sardegna, con forti mareggiate sulle coste esposte; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 novembre 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti occidentali su Toscana e sui settori tirrenici ed appenninici del Centro Sud, con residue raffiche di burrasca al mattino; localmente forti occidentali sui restanti settori del Centro-Sud e sui settori alpini occidentali, in generale attenuazione serale.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati al mattino il Mar Ligure ed il Tirreno centro-settentrionale, con moto ondoso in graduale attenuazione pomeridiana.

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