Una nuova e intensa fase di maltempo si prepara a interessare l’Italia nella giornata di domani, domenica 22 novembre. L’arrivo di una perturbazione atlantica, in avanzamento da ovest verso est, porterà precipitazioni diffuse, temporali localmente intensi, forti raffiche di vento e mareggiate su diverse regioni del Centro-Nord. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, mentre per la Toscana settentrionale è stata valutata un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico. L’attenzione è rivolta anche alla ventilazione, destinata a intensificarsi sensibilmente, con raffiche fino a burrasca forte sui settori alpini occidentali del Piemonte e lungo la dorsale adriatica appenninica.

Allerta Meteo Protezione Civile: domenica 22 novembre arrivano forti temporali e piogge diffuse

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche sarà determinato dall’avanzamento di una nuova perturbazione di origine atlantica che, spostandosi progressivamente verso est, interesserà gran parte delle regioni centro-settentrionali italiane. Il sistema perturbato sarà accompagnato da un generale rinforzo dei venti, contribuendo a rendere particolarmente movimentata la situazione meteorologica della giornata di domenica. Secondo l’avviso diramato dalla Protezione Civile, a partire dal primo mattino del 22 novembre sono previste precipitazioni da sparse a diffuse su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Le piogge potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. Si tratta di un peggioramento che coinvolgerà contemporaneamente più regioni, con fenomeni atmosferici potenzialmente capaci di determinare criticità sul territorio. Proprio per questo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha predisposto l’avviso d’intesa con le Regioni interessate, alle quali compete l’attivazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile.

Venti di burrasca e raffiche fino a burrasca forte: le regioni interessate

Oltre alle precipitazioni, uno degli elementi più rilevanti della nuova fase di maltempo del 22 novembre sarà rappresentato dalla marcata intensificazione della ventilazione. Fin dalle ore mattutine di domenica sono infatti attesi venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Piemonte e Sardegna, con successiva estensione a Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il rinforzo dei venti riguarderà in particolare i settori costieri e montuosi delle regioni coinvolte, dove le condizioni meteorologiche potranno risultare particolarmente impegnative. L’avviso segnala inoltre la possibilità di raffiche fino a burrasca forte, soprattutto sui settori alpini occidentali del Piemonte e lungo la dorsale adriatica appenninica. La ventilazione sostenuta avrà conseguenze anche sulle condizioni del mare. Sono infatti previste forti mareggiate lungo le coste esposte, un ulteriore elemento di attenzione in una giornata caratterizzata dall’azione combinata delle precipitazioni e dei venti intensi.

Allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico: attenzione ai bacini settentrionali

La situazione più delicata sul fronte delle criticità idrogeologiche riguarda la Toscana. Per la giornata di domenica 22 novembre, sulla base dei fenomeni in atto e di quelli previsti, è stata valutata un’allerta arancione per rischio idrogeologico sui bacini settentrionali della regione. La valutazione si inserisce nel quadro del peggioramento meteorologico che interesserà la Toscana fin dalle prime ore della giornata, con precipitazioni diffuse e la possibilità di rovesci o temporali di forte intensità. A questi fenomeni si aggiungerà il rinforzo dei venti occidentali, che potranno raggiungere intensità di burrasca, soprattutto nei settori costieri e montuosi. L’allerta per rischio idrogeologico richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio. I fenomeni meteorologici previsti, infatti, potranno determinare criticità idrogeologiche e idrauliche differenti a seconda delle aree interessate, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta della Protezione Civile.

Allerta gialla in sette regioni: coinvolte anche Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Molise

Il quadro delle allerte per domenica 22 novembre non si limita alla Toscana settentrionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti valutato un’allerta gialla su determinati settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise. Le valutazioni tengono conto dei fenomeni meteorologici in atto e previsti, nonché delle possibili conseguenze sul territorio. Le condizioni atmosferiche avverse interesseranno aree geografiche differenti, con precipitazioni particolarmente rilevanti nell’avviso per Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna e una ventilazione sostenuta destinata a coinvolgere anche numerose altre regioni centrali. Il quadro nazionale evidenzia così un peggioramento esteso, caratterizzato da diverse tipologie di fenomeni: temporali e rovesci intensi nelle regioni interessate dalle precipitazioni, venti di burrasca in un’area più ampia e mareggiate lungo i litorali esposti.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 21 novembre 2026

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: molto mossi Mar Ligure, Tirreno centro-meridionale settore est, Stretto di Sicilia e localmente lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 novembre 2026

Precipitazioni:- da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Liguria centro-orientale, Alta Toscana, Appennino emiliano e settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;- sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte occidentale, resto di Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna occidentale e Toscana settentrionale, e su Lombardia meridionale e orientale, Trentino, settori orientali di Umbria e Lazio, Molise occidentale e Campania nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, e su Marche, settori occidentali dell’Abruzzo e Molise centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1000-1100 m su Valle d’Aosta e sui settori alpini occidentali del Piemonte, in risalita oltre i 1600-1800m, con apporti al suolo moderati, abbondanti alle quote superiori, specie sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Nord; massime in sensibile diminuzione al Nord, fino a marcata al Nord-Ovest.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca forte dal pomeriggio; tendenti a forti occidentali su Emilia Romagna e regioni centro-meridionali, con raffiche fino a burrasca forte dal pomeriggio su settori costieri e lungo la dorsale appenninica.

Mari: tendenti rapidamente a molto mossi, fino ad agitati nel pomeriggio, Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale, localmente molto agitati Mar Ligure e Mar di Sardegna; tendenti a molto mossi tutti i restanti mari, fino ad agitato il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna settentrionale, Sud peninsulare e Sicilia tirrenica centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Valle d’Aosta e Calabria tirrenica settentrionale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord, fino a marcato al Nord-Ovest, in locale sensibile diminuzione su Sardegna, Calabria e Sicilia.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, settori costieri della Toscana e regioni meridionali, con raffiche di burrasca forte su settori costieri e rilievi; inizialmente forti nord occidentali sui settori costieri del Lazio e montuosi di Abruzzo e Molise. Tutti in attenuazione.

Mari: da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali, localmente molto agitati Mar Ligure, Mar di Sardegna e Tirreno centro meridionale; molto mossi i restanti mari. Moto ondoso in attenuazione.

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