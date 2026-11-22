La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte del nostro Paese, avanzando da ovest verso est, andrà a interessare, dalla serata odierna, anche le regioni meridionali, associata a una generale intensificazione della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori costieri e montuosi esposti, con raffiche di burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 23 novembre, allerta gialla su settori di Emilia-Romagna e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 22 novembre 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Alta Toscana, Appennino emiliano e settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Alpi piemontesi, Liguria di Levante, Lombardia, resto di Triveneto, Emilia-Romagna e Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise occidentali, Sardegna settentrionale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Nevicate: al di sopra dei 1500-1600 m su Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con apporti al suolo puntualmente moderati, specie sulla Valle d’Aosta.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione al Nord, fino a marcata al Nord-Ovest.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con raffiche di burrasca forte dal pomeriggio; tendenti a forti occidentali al Centro-Sud peninsulare, con raffiche fino a burrasca forte dal pomeriggio su settori costieri e lungo la dorsale appenninica.

Mari: tendenti rapidamente a molto mossi, fino ad agitati nel pomeriggio, Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale, localmente molto agitati Mar Ligure e Mar di Sardegna; tendenti a molto mossi tutti i restanti mari, fino ad agitato il Tirreno centrale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 23 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Calabria tirrenica settentrionale.

Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord, fino a marcato al Nord-Ovest, in locale sensibile diminuzione su Sardegna, Calabria e Sicilia settentrionale.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, settori costieri di Toscana e Lazio e regioni meridionali, con raffiche di burrasca forte sulla Sardegna orientale e su settori costieri e rilievi; tutti in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mari: da agitati a molto agitati tutti i bacini occidentali; molto mossi i restanti mari. Moto ondoso in graduale attenuazione dalla serata.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse sulla Calabria meridionale e, dalla serata, su Piemonte e Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra degli 800-1000 m sulla Valle d’Aosta e settori alpini del Piemonte, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale calo, localmente sensibile; massime in sensibile calo a Nord-Ovest.

Venti: inizialmente forti sulle zone costiere della Sicilia, della Calabria e della Puglia salentina, in attenuazione dalla mattinata.

Mari: da molto mosso ad agitato il Tirreno Meridionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini. Moto ondoso in generale attenuazione dalla tarda mattinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: