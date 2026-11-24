Una perturbazione di origine atlantica porterà sull’Italia, a partire dalla giornata di domani, precipitazioni diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interesseranno gran parte del territorio e saranno localmente intense, in particolare lungo le regioni del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, mercoledì 25 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania e sulle zone occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre, allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Lazio. Valutata inoltre allerta gialla in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, sui restanti settori del Lazio e sull’intero territorio di Umbria, Campania e Molise. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 24 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, alta Toscana, Appennino emiliano e zone adriatiche di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sulle zone alpine, in calo fino a 800 m sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sul Nord-Ovest.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria.

Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 25 novembre 2026

Precipitazioni:- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, Liguria di Levante, Toscana settentrionale, Lazio meridionale, Campania settentrionale e zone occidentali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a localmente elevati sulle zone interne di Lazio meridionale, Molise occidentale e Campania settentrionale;- sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone di Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania, su Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Centro-Nord e su Puglia centro settentrionale, resto di Basilicata, Calabria settentrionale tirrenica, Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1000-1200 m sulle zone alpine, localmente fino a 600-800 m sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale aumento, sensibile al Centro-Sud e sui settori alpini.

Venti: tendenti rapidamente a forti meridionali sulla Sicilia e sui settori tirrenici, in estensione al resto del Centro-Sud e sull’alto Adriatico, con rinforzi di burrasca pomeridiani su tutti i settori costieri ed appenninici.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini, localmente agitati dal pomeriggio il Tirreno ed il Mar di Sardegna, con locali mareggiate.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 26 novembre 2026

Precipitazioni:- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria centro-settentrionale tirrenica e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;- sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e su Liguria e Piemonte orientali, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Sicilia e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1000-1300 m sulle zone alpine, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti sulle Alpi orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in ulteriore sensibile aumento al Sud, massime in sensibile calo sulla Sardegna.

Venti: forti meridionali su Puglia e zone ioniche; localmente forti sud occidentali sul resto del Centro-Sud e sull’alto Adriatico.

Mari: molto mossi tutti i mari, localmente agitati il Canale d’Otranto ed il Mar di Sardegna.

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