Allerta meteo Protezione Civile 4 novembre, maltempo e rischio idrogeologico: le zone sotto osservazione

La Protezione Civile segnala nuove criticità meteorologiche per la giornata di mercoledì 4 novembre 2026, con particolare attenzione alla Sardegna, dove è prevista un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in due aree del territorio regionale. Il quadro delle allerte interessa anche la Basilicata, dove è stata individuata una criticità ordinaria per rischio idrogeologico, corrispondente al livello di allerta gialla. La situazione più rilevante riguarda la Sardegna, dove nelle stesse zone sottoposte ad allerta arancione per rischio idrogeologico è prevista anche un’allerta gialla per rischio temporali. Per la Basilicata, invece, la segnalazione interessa tre specifiche zone di allertamento.

Allerta meteo arancione in Sardegna il 4 novembre e la situazione in Basilicata

Per mercoledì 4 novembre è stata indicata una condizione di moderata criticità per rischio idrogeologico, corrispondente all’allerta arancione, in due zone della Sardegna: i bacini Flumendosa-Flumineddu e la Gallura. Si tratta del livello di criticità più elevato tra quelli riportati nelle indicazioni per la giornata, con entrambe le aree inserite nella fascia arancione per il rischio idrogeologico. Alle criticità idrogeologiche si aggiunge il rischio temporali. La Protezione Civile ha infatti indicato una condizione di ordinaria criticità, con allerta gialla, per le medesime zone della Sardegna. L’allerta gialla per temporali riguarda quindi sia la Gallura sia i bacini Flumendosa-Flumineddu, dove per il 4 novembre sono presenti contemporaneamente due differenti livelli di allertamento: arancione per il rischio idrogeologico e giallo per il rischio temporali. La distinzione riguarda la tipologia di rischio considerata e il relativo livello di criticità, che nelle due aree risulta più elevato per gli aspetti idrogeologici rispetto a quelli associati ai temporali. Il quadro delle allerte meteo del 4 novembre 2026 comprende anche la Basilicata, dove è prevista una condizione di ordinaria criticità per rischio idrogeologico, corrispondente all’allerta gialla.

Protezione Civile, le differenze tra allerta arancione e gialla del 4 novembre

Le indicazioni per mercoledì 4 novembre distinguono due livelli di criticità e due differenti tipologie di rischio. L’allerta arancione corrisponde a una condizione di moderata criticità, mentre l’allerta gialla identifica una condizione di ordinaria criticità. In Sardegna il livello arancione riguarda il rischio idrogeologico nei bacini Flumendosa-Flumineddu e in Gallura, mentre il rischio temporali nelle stesse zone è classificato con il livello giallo. In Basilicata è invece prevista un’allerta gialla esclusivamente per il rischio idrogeologico tra le criticità riportate. Il quadro di allertamento per mercoledì 4 novembre 2026 concentra dunque la criticità maggiore sulla Sardegna, con due zone in allerta arancione per rischio idrogeologico, mentre in Basilicata sono tre le zone interessate dall’allerta gialla per la medesima tipologia di rischio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, Basilicata ionica, Calabria ionica, Sicilia settentrionale e meridionale e sul Lazio meridionale, con quantitativi generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento su Calabria, Sicilia e Sardegna orientale.

Venti: forti settentrionali su regioni dell’alto Adriatico, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, settori costieri di Molise ed Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e meridionale, Sardegna orientale, in progressiva attenuazione.

Mari: agitato lo Ionio, molto mossi l’Adriatico, il Tirreno centro meridionale, lo Stretto di Sicilia ed il Canale di Sardegna, in attenuazione serale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 novembre 2026

Precipitazioni: – da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale e Liguria di Ponente, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati;- isolate, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria di Levante, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana settentrionale e centro-meridionale tirrenica, Lazio settentrionale, Sardegna orientale, Lazio settentrionale, Sicilia nord orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1300 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria. Tendenti a localmente forti: sud-orientali su Sicilia occidentale, da est sulla Sardegna, da nord sulla Puglia meridionale.

Mari: molto mosso il Mar Ligure e dalla sera il Tirreno meridionale settore ovest.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati moderati; – da isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte occidentale, Liguria di Ponente, resto di Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Nevicate: mediamente al di sopra dei 1300 m sulle zone alpine occidentali con apporti al suolo deboli e quota neve in rialzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le minime sulle due isole maggiori.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria. Localmente forti: sud-orientali su Sicilia occidentale, da est sulla Sardegna.

Mari: molto mosso il Mar Ligure, lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest.

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