Allerta Meteo Protezione Civile 6 novembre: Lazio sotto osservazione, criticità in tre aree

Nuova allerta meteo per la giornata di domani, venerdì 6 novembre 2026. La Protezione Civile ha segnalato una situazione di ordinaria criticità per rischio idrogeologico che interesserà tre zone del Lazio. In particolare, l’allerta gialla riguarda i Bacini Costieri Sud, i Bacini di Roma e i Bacini Costieri Nord, per i quali è previsto il medesimo livello di criticità. La segnalazione della Protezione Civile interessa dunque sia i Bacini di Roma sia i settori costieri settentrionali e meridionali del Lazio, individuati rispettivamente come Bacini Costieri Nord e Bacini Costieri Sud. Per queste aree è stata stabilita una criticità ordinaria per rischio idrogeologico, corrispondente al livello giallo del sistema di allertamento.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 5 novembre 2026

Precipitazioni: – da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne, meridionali e orientali della Sardegna e sui settori orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori orientali della Sardegna e sul versante ionico della Sicilia nord orientale, generalmente deboli altrove;- sparse su Piemonte centro-meridionale e Liguria centro occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale; localmente forti orientali sulle coste settentrionali della Sardegna; localmente forti sud-orientali sulla Sicilia occidentale.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale e il settore ovest del Tirreno meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana meridionale, Umbria sud occidentale, settori settentrionali e tirrenici del Lazio e, nella seconda parte della giornata, sui settori tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Toscana, Umbria, Lazio e Campania e su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, settori occidentali e meridionali del Veneto, settori settentrionali e ionici della Sicilia e, dalla serata, su Basilicata, Puglia centro settentrionale e settori settentrionali e tirrenici della Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: in calo fino ai 1300-1500 m in serata sui settori alpini centro-occidentali e dei 1400-1600 m sull’Appennino ligure e piemontese, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: inizialmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale, in attenuazione.

Mari: molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente al largo, il Tirreno centro-settentrionale e inizialmente il Tirreno meridionale al largo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, versante orientale dell’Abruzzo centro settentrionale e settori tirrenici della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Emilia-Romagna, Abruzzo e Calabria e su settori alpini e orientali della Lombardia, settori occidentali e meridionali del Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e settori tirrenico centrale e nord-orientale della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: nelle prime ore al di sopra dei 1400-1600 m sull’Appennino emiliano, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale.

Mari: localmente molto mosso il Mar Ligure al largo.

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