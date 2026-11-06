Allerta meteo Protezione Civile 7 novembre, nuova giornata di maltempo: temporali e criticità idrogeologiche, triplice rischio in alcune zone

Nuova giornata di allerta meteo per domani, sabato 7 novembre 2026, con condizioni di ordinaria criticità che interesseranno diversi territori del versante tirrenico dell’Italia meridionale. Le previsioni della Protezione Civile individuano aree esposte a differenti tipologie di rischio, con particolare attenzione ai temporali, alle possibili criticità idrauliche e ai fenomeni di natura idrogeologica. Il quadro riguarda un’estesa porzione della fascia tirrenica calabrese, dove sono segnalate contemporaneamente tutte e tre le tipologie di criticità, mentre in diverse aree campane è prevista un’ordinaria criticità per rischio idrogeologico.

Rischio temporali e criticità idrauliche su tutto il versante tirrenico calabrese

Per la giornata di sabato 7 novembre, la Protezione Civile segnala un’ordinaria criticità per rischio idraulico su quattro aree della Calabria: il Versante Tirrenico Settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale e il Versante Tirrenico Meridionale. Le medesime zone sono interessate anche dall’ordinaria criticità per rischio temporali, delineando una situazione di attenzione meteorologica lungo l’intera fascia tirrenica regionale individuata dalle previsioni. Il rischio idraulico riguarda le possibili conseguenze dei fenomeni meteorologici sul reticolo idrografico, mentre quello associato ai temporali è legato agli effetti delle precipitazioni temporalesche. La contemporanea segnalazione delle due tipologie di rischio costituisce uno degli elementi principali del quadro previsto per la giornata di sabato.

Allerta per rischio idrogeologico: coinvolta anche la fascia tirrenica calabrese

Alle criticità idrauliche e temporalesche si aggiunge il rischio idrogeologico, per il quale è stata individuata un’ordinaria criticità nelle stesse quattro aree della Calabria. Sono quindi interessati il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Meridionale e il Versante Tirrenico Settentrionale. La segnalazione comprende pertanto tutte le aree tirreniche calabresi già coinvolte dalle altre due tipologie di rischio. Per questi territori il quadro di sabato 7 novembre presenta una sovrapposizione di criticità idrauliche, temporalesche e idrogeologiche, ciascuna classificata al livello di ordinaria criticità.

Maltempo anche tra Napoli, Costiera Amalfitana e Cilento: tutte le aree interessate

L’allerta meteo del 7 novembre coinvolge anche un’ampia parte della Campania, dove è prevista un’ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Tra i territori interessati figurano la Piana campana, Napoli, le Isole e l’Area vesuviana, un settore che comprende il capoluogo regionale e diverse aree circostanti. La segnalazione si estende inoltre alla Penisola sorrentino-amalfitana, ai Monti di Sarno e ai Monti Picentini, coinvolgendo quindi anche il territorio della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina. Più a sud, l’ordinaria criticità interessa la Piana Sele e l’Alto Cilento, il Basso Cilento e l’area del Tusciano e Alto Sele. Il quadro territoriale comprende dunque sia settori costieri sia aree interne, con una distribuzione delle criticità che interessa differenti porzioni del territorio campano.

Protezione Civile, il quadro delle criticità previste per il 7 novembre

La giornata di sabato 7 novembre 2026 sarà caratterizzata da un quadro di attenzione maltempo che presenta differenze tra le aree coinvolte. Lungo il versante tirrenico calabrese sono individuate tre distinte tipologie di rischio: idraulico, temporali e idrogeologico. In Campania, invece, le zone indicate sono interessate dalla segnalazione relativa al rischio idrogeologico. Le classificazioni riportate per entrambe le aree territoriali corrispondono al livello di ordinaria criticità, nell’ambito delle previsioni della Protezione Civile per la giornata di domani.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 novembre 2026

Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Campania, sulle regioni centrali della penisola e su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, settori occidentali e meridionali del Veneto, Basilicata, Puglia settentrionale, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: inizialmente molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e il Mar di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, su Lombardia orientale, Triveneto, pianura emiliana, Romagna, Marche, Umbria orientale, Lazio nord orientale, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Campania meridionale, Basilicata, Puglia, Calabria e settore tirrenico centrale e nord-orientale della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati, per fenomeni localmente a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali dell’Emilia Romagna, sul versante adriatico delle Marche settentrionali e sul settore ionico di Basilicata e Puglia.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’8 novembre 2026

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, settori ionici e meridionali della Calabria e sul settore tirrenico centrale e nord-orientale della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: tendenti a forti meridionali dalla serata sulla Puglia meridionale.

Mari: tendenti a molto mossi il Canale d’Otranto e lo Ionio orientale.

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