La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione in tutta la regione per le prossime ore, almeno fino alle 10 di domani mattina, per venti forti e mareggiate. Nel nord della Puglia allerta arancione già a partire dalle 18 di oggi. Dal tardo pomeriggio di oggi, previsti “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, specie sui relativi settori costieri e montuosi esposti, con raffiche di burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta. Prevista una riduzione, a partire dalle ore 10.00 di domani, dei livelli di allerta, che passeranno a giallo in tutta la regione.

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