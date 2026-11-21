La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione per vento, valida per la giornata di domani, domenica 22 novembre. L’allerta arancione interessa Gargano, Isole Tremiti e Subappennino Dauno. Previsti “venti tendenti a forti occidentali, con raffiche di burrasca forte dal pomeriggio su settori costieri e lungo la dorsale appenninica”, si legge nel bollettino di allerta. Sul Subappennino Dauno l’allerta arancione scatterà alle 12 e durerà fino a mezzanotte; su Gargano e Tremiti sarà in vigore dalle 15 fino a mezzanotte. Nel resto della regione è prevista allerta gialla per vento, valida dalle 15 fino al termine della giornata.

Per le zone in arancione, il bollettino indica venti di burrasca forte con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile invita a evitare moli, pontili e litorali e a prestare massima attenzione a impalcature, gru e cartelloni pubblicitari. Nelle altre aree sono possibili cadute di rami e cartelloni.

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