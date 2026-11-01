Allerta Meteo Puglia, codice arancione su tutta la regione per pioggia e venti di burrasca

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un’allerta meteo arancione per vento forte, rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali su tutta la regione. L’allerta è valida per la giornata di domani, lunedì 2 novembre, dalle ore 6 e per le successive 18 ore. Sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree interne della Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente elevati. Si prevedono, inoltre, piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi moderati, fino ad elevati, su restanti settori interni della Puglia”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali. I fenomeni saranno accompagnati da locali grandinate e frequente attività elettrica. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo minore e dell’asta principale del fiume Lato”, riporta il bollettino.

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