La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per venti forti su tutta la regione. l’avviso è valido a partire dalle 20 di questa sera fino alle 20 di domani, mercoledì 18 novembre. Sono previsti venti forti fino a burrasca dai quadranti occidentali, e burrasca forte sul Subappennino dauno. Il bollettino della Protezione Civile regionale avverte anche del rischio di mareggiate lungo le coste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.