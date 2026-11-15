Allerta meteo Puglia, lunedì 16 novembre vento forte e raffiche di burrasca: scatta l’allerta gialla in tutta la regione

La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per vento valida per la giornata di domani, lunedì 16 novembre, su tutto il territorio regionale. Le previsioni indicano l’arrivo di venti forti dai quadranti occidentali, accompagnati da locali rinforzi di burrasca, con possibili conseguenze per la sicurezza della circolazione e per gli oggetti esposti alle raffiche. L’allerta interesserà l’intera Puglia, ma con orari differenti a seconda delle zone, mentre la Protezione civile richiama l’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti prudenti, soprattutto negli spostamenti e nelle aree maggiormente esposte al vento.

Allerta gialla dalle 00:00 sul Gargano, alle Tremiti e nel Subappennino Dauno

Le prime aree interessate dall’allerta gialla saranno quelle del Gargano e delle Isole Tremiti, della Puglia centrale bradanica e del Subappennino Dauno. In questi territori l’avviso entrerà in vigore alla mezzanotte tra domenica 15 e lunedì 16 novembre e resterà valido fino alle ore 16:00 di lunedì. Si tratta quindi delle zone nelle quali l’allerta avrà una durata maggiore, comprendendo anche le ore notturne e la prima parte della mattinata. Il bollettino regionale segnala condizioni di vento sostenuto, con la possibilità che l’intensità aumenti localmente fino a raggiungere raffiche di burrasca.

Vento forte in tutta la Puglia: allerta dalle 8 alle 16 nelle altre zone

Nel resto della Puglia, l’allerta meteo per vento forte sarà invece attiva a partire dalle ore 8:00 di lunedì 16 novembre e terminerà alle ore 16:00 della stessa giornata. L’avviso della Protezione civile riguarda dunque l’intero territorio regionale, con una differenziazione degli orari che prevede l’attivazione anticipata nelle aree del Gargano, delle Tremiti, della Puglia centrale bradanica e del Subappennino Dauno. Il fenomeno meteorologico segnalato è rappresentato dai venti forti occidentali, che potranno essere accompagnati da locali intensificazioni fino a condizioni di burrasca.

Raffiche di vento e possibili cadute di rami, cartelloni e oggetti

Tra le principali conseguenze segnalate nel bollettino di allerta meteo figura la possibile caduta di rami, cartelloni e altri oggetti a causa dell’intensità del vento. Le raffiche potrebbero infatti provocare lo spostamento o la caduta di materiali esposti, rendendo necessaria particolare attenzione negli spazi esterni e lungo le strade. La segnalazione della Protezione civile richiama soprattutto i potenziali pericoli legati agli elementi che possono essere investiti direttamente dalle raffiche, con particolare riferimento agli oggetti non adeguatamente fissati.

Allerta vento in Puglia: prudenza alla guida, soprattutto per furgoni e mezzi telonati

Una delle principali raccomandazioni della Protezione civile pugliese riguarda la sicurezza stradale. In presenza di vento forte viene richiesto di prestare particolare prudenza alla guida, soprattutto nel caso di mezzi furgonati e telonati, maggiormente esposti agli effetti delle raffiche per le loro caratteristiche strutturali. L’attenzione deve quindi essere elevata durante gli spostamenti nelle ore interessate dall’allerta, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e della possibile presenza di rami o altri materiali caduti sulla carreggiata.

Protezione civile, le raccomandazioni per balconi e oggetti esposti al vento

Le indicazioni diffuse dalla Protezione civile regionale riguardano anche la sicurezza degli edifici e degli spazi esterni delle abitazioni. In particolare, viene raccomandato di fissare adeguatamente vasi e altri oggetti presenti sui balconi, evitando che possano essere spostati o fatti cadere dalle raffiche. Si tratta di una precauzione importante per prevenire situazioni di pericolo nelle aree sottostanti. Le misure di prudenza accompagnano l’allerta gialla per vento prevista per lunedì 16 novembre, quando tutta la Puglia sarà interessata dall’avviso regionale nelle rispettive fasce orarie.

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