Allerta meteo gialla su tutta la Puglia per la giornata di domani, martedì 17 novembre. La Protezione Civile regionale ha diramato oggi un bollettino che segnala condizioni di maltempo sull’intero territorio regionale, con particolare attenzione ai venti forti e alle raffiche di burrasca. L’avviso interessa tutta la regione e richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze delle intense raffiche, soprattutto per la sicurezza della circolazione stradale e degli spazi esterni. La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse in tutta la Puglia. Il livello di allerta gialla riguarda l’intero territorio pugliese. L’avviso regionale pone particolare attenzione alle conseguenze che le raffiche più intense potrebbero determinare sugli elementi esposti al vento, evidenziando la necessità di adottare precauzioni sia negli spostamenti sia negli ambienti esterni agli edifici.

Protezione Civile Puglia, attenzione alla caduta di rami e cartelloni

Tra le principali criticità segnalate dalla Protezione Civile regionale figura la possibile “caduta di rami, cartelloni e oggetti non assicurati”. Il vento forte potrebbe infatti provocare lo spostamento o la caduta di elementi esposti, con conseguenti situazioni di pericolo nelle aree interessate dalle raffiche più intense. La segnalazione riguarda in particolare gli oggetti e le strutture che potrebbero non essere adeguatamente fissati, sottolineando l’importanza delle misure preventive in presenza di condizioni di vento intenso.

Maltempo in Puglia, le raccomandazioni per la circolazione stradale

Un’attenzione specifica viene riservata anche alla sicurezza sulle strade. Nel bollettino la Protezione Civile invita a “guidare con prudenza (specie furgonati e telonati)”, richiamando così la necessità di prestare particolare attenzione durante gli spostamenti con veicoli maggiormente esposti all’azione delle raffiche laterali. I venti forti rappresentano infatti una condizione da considerare con particolare cautela durante la guida, soprattutto nel caso di mezzi caratterizzati da superfici laterali ampie, come i veicoli furgonati e telonati espressamente citati nell’avviso regionale.

Venti di burrasca in Puglia, l’invito a mettere in sicurezza balconi e oggetti esposti

Le indicazioni della Protezione Civile riguardano anche le abitazioni e gli spazi esterni. Tra le precauzioni raccomandate compare l’invito a “fissare vasi e oggetti sui balconi”, per limitare le possibili conseguenze delle raffiche di vento. La raccomandazione si inserisce nel quadro delle misure di prevenzione legate all’allerta meteo per vento, con l’obiettivo di ridurre il pericolo rappresentato dagli oggetti che potrebbero essere spostati o fatti cadere dalle raffiche.

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