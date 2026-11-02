Allerta Meteo Puglia: temporali e vento forte, criticità arancione prorogata fino a domani

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino meteorologico, confermando il prolungamento dell’allerta meteo arancione per maltempo su tutto il territorio pugliese fino alla giornata di domani, seppur in un quadro di graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Fino alla tarda serata di oggi sono attesi temporali, accompagnati da venti di burrasca. Il peggioramento proseguirà anche nel corso della notte e fino alla mattinata di domani, quando sono previste ulteriori precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli generalmente moderati. Particolare attenzione anche ai venti forti dai quadranti settentrionali, soprattutto lungo i settori costieri. La loro intensità è tuttavia prevista in progressiva diminuzione a partire dal pomeriggio.

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