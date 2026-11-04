Allerta Meteo rossa in Sardegna: temporali forti e persistenti sul settore orientale

Allerta meteo rossa per piogge e temporali nella Sardegna orientale, dal Sarrabus alla Gallura, passando per l’Ogliastra. La Protezione Civile regionale della Sardegna ha, infatti, emesso un nuovo avviso di codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura. Negli stessi territori anche codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico per temporali e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico. L’allerta resta in vigore sino a tutta la giornata di giovedì 5 novembre. Prorogata sino alle 23:59 del 5 novembre anche l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico per tutte le altre aree del territorio isolano.

“Dalle ore 18 di oggi, mercoledì 4 novembre 2026, e fino alle 24 di domani 5 novembre, sulla Sardegna si prevedono diffuse precipitazioni anche a carattere temporalesco. Sul settore orientale in particolare si avranno temporali sparsi e temporali forti isolati, che localmente potranno anche essere persistenti. Sul settore orientale i cumulati complessivi dell’evento saranno elevati, localmente molto elevati”, si legge nel bollettino di allerta.

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