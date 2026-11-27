Il maltempo continuerà a interessare diverse regioni del Centro-Sud Italia nella giornata di sabato 28 novembre 2026, con un quadro di criticità che coinvolgerà complessivamente sei regioni. Il nuovo bollettino di allerta meteo prevede condizioni di ordinaria criticità per rischio temporali, idrogeologico e idraulico, con particolare attenzione alla Calabria, unico territorio regionale interessato contemporaneamente da tutte e tre le tipologie di rischio. L’allerta gialla riguarderà Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, con una distribuzione delle criticità che interesserà ampi settori del versante adriatico, del basso Tirreno e dello Ionio. Particolarmente articolato il quadro relativo alle regioni meridionali, con diverse aree della Calabria e della Sicilia coinvolte dalle allerte per la giornata di sabato. E’ quanto riporta la Protezione Civile nel bollettino di criticità per la giornata di sabato.

Allerta Meteo sabato 28 novembre: la Calabria interessata da tre tipologie di rischio

La Calabria presenta il quadro di criticità più articolato tra le regioni coinvolte dal maltempo. L’allerta gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico interesserà contemporaneamente il versante tirrenico centro-meridionale, il versante tirrenico meridionale e il versante ionico meridionale. Le criticità riguarderanno dunque entrambi i versanti della parte meridionale della regione. Al rischio associato ai fenomeni temporaleschi si aggiungono quello idrogeologico, legato alle possibili conseguenze delle precipitazioni sul territorio, e quello idraulico, relativo alle possibili criticità della rete fluviale.

Maltempo in Sicilia: allerta gialla sul Tirreno, sullo Ionio e alle isole Eolie

Anche la Sicilia sarà interessata dall’allerta meteo nella giornata di sabato 28 novembre. Le condizioni di ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico coinvolgeranno il settore nord-orientale del versante ionico, il settore nord-orientale del versante tirrenico e le isole Eolie, oltre al settore centro-settentrionale del versante tirrenico. Il quadro delle allerte interessa quindi un’ampia porzione della Sicilia settentrionale e orientale, comprendendo sia le aree affacciate sullo Ionio sia quelle lungo il Tirreno, con il coinvolgimento dell’arcipelago delle isole Eolie.

Allerta Meteo in Puglia: coinvolti Gargano, Tavoliere e Basso Fortore

In Puglia l’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico interesserà i settori settentrionali della regione. Le zone coinvolte comprendono il Tavoliere, con i bassi bacini del Candelaro, del Cervaro e del Carapelle, il Gargano e le isole Tremiti, oltre al Basso Fortore. Le criticità si estenderanno pertanto dalle aree pianeggianti del Tavoliere ai settori del promontorio garganico e dell’arcipelago delle Tremiti, coinvolgendo diversi bacini idrografici della Puglia settentrionale.

Allerta gialla in Abruzzo e Molise per temporali e rischio idrogeologico

Il maltempo interesserà anche il medio versante adriatico. In Abruzzo l’ordinaria criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico riguarderà il bacino del Basso Sangro, i bacini del Tordino e del Vomano e il bacino del Pescara. In Molise, invece, entrambe le tipologie di allerta gialla interesseranno la zona litoranea. Le criticità lungo il versante adriatico coinvolgeranno così diversi territori compresi tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Tra le regioni interessate dal nuovo bollettino di criticità figurano anche le Marche, dove per sabato 28 novembre è prevista un’allerta gialla per rischio idrogeologico nella zona di allertamento identificata come Marc-4.

Allerta Meteo gialla: le differenze tra rischio idraulico, idrogeologico e temporali

Le tre tipologie di criticità indicate nel bollettino fanno riferimento a differenti fenomeni e alle loro possibili conseguenze sul territorio. Il rischio idraulico riguarda le criticità connesse all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e ai possibili fenomeni di esondazione, mentre il rischio idrogeologico comprende fenomeni quali frane, smottamenti, ruscellamenti superficiali e allagamenti localizzati. Il rischio temporali è invece associato ai fenomeni convettivi e alle loro possibili manifestazioni, come precipitazioni intense, fulminazioni, grandinate e raffiche di vento. Il livello di allerta gialla corrisponde a una condizione di ordinaria criticità, nell’ambito della quale possono comunque verificarsi fenomeni localmente significativi e situazioni di pericolo per persone e beni.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Emilia-Romagna sud orientale, Marche, settori orientali di Umbria e Lazio, Abruzzo, Calabria meridionale e Sicilia nord orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri dell’Abruzzo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna; tendenti a forti nord-orientali sulle coste dell’Alto Adriatico e da nord sulla Liguria.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna; dal pomeriggio molto mosso l’Adriatico settentrionale, localmente agitato il Mar di Sardegna.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 novembre 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna settentrionale, Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia occidentale, settentrionale e nord orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale e nord-orientale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo le minime al Nord e le massime sui settori adriatici centro meridionali.

Venti: forti dai quadranti settentrionali su Liguria e settori dell’Alto Adriatico, in estensione al Centro-Sud, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici, adriatici e ionici.

Mari: molto mossi Mare e Canale di Sardegna, Mar Ligure e Adriatico centro-settentrionale, fino ad agitati Mare e Canale di Sardegna; tendenti a molto mossi i restanti bacini, fino ad agitato in serata lo Ionio settentrionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 novembre 2026

Precipitazioni: isolate residue, anche a carattere di rovescio, su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale e centro-settentrionale ionica, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti dai quadranti settentrionali al Sud, con rinforzi di burrasca sui settori costieri e montuosi; localmente forti settentrionali al Centro, in attenuazione.

Mari: molto mossi Adriatico, Tirreno, Stretto di Sicilia e Ionio, fino a localmente agitati Adriatico e Ionio settentrionale.

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