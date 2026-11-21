La Sardegna si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo caratterizzata da forti venti di maestrale, raffiche fino a burrasca e onde alte fino a 4-5 metri. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo per le condizioni atmosferiche e marine previste a partire da domani, domenica 22 novembre, con fenomeni destinati a proseguire fino al primo pomeriggio di lunedì 23 novembre. L’elemento di maggiore rilievo è rappresentato dalla combinazione tra l’intensificazione del vento e il conseguente aumento del moto ondoso, con mare molto agitato e mareggiate attese soprattutto lungo i settori settentrionali e occidentali dell’isola. Particolarmente interessate saranno le coste della Gallura e il versante occidentale compreso tra la Nurra e il Campidano di Oristano.

Allerta Meteo Sardegna, burrasca di maestrale da domenica 22 novembre

Secondo l’avviso diramato dalla Protezione Civile regionale della Sardegna, il peggioramento sarà caratterizzato da un deciso rinforzo dei venti di maestrale, che potranno raggiungere intensità di burrasca. Le condizioni di forte ventilazione interesseranno tutti i settori costieri della Sardegna, con particolare riferimento alla Gallura e alle zone situate lungo i crinali, dove è prevista un’intensa esposizione ai venti. L’allerta entrerà in vigore nella giornata di domenica 22 novembre e resterà valida fino al primo pomeriggio di lunedì 23 novembre, interessando quindi due giornate consecutive.

Mareggiate in Sardegna, onde fino a 5 metri sulle coste settentrionali e occidentali

Accanto ai forti venti, la situazione più significativa riguarderà le condizioni del mare. L’avviso regionale prevede infatti un moto ondoso particolarmente intenso, con il mare che diventerà molto agitato e onde capaci di raggiungere i 4-5 metri di altezza. Le mareggiate interesseranno soprattutto i tratti di costa maggiormente esposti alla ventilazione di maestrale, concentrandosi sui settori settentrionali e occidentali dell’isola. In queste aree, la forza del vento sarà accompagnata da condizioni marine particolarmente impegnative, che rappresentano uno degli aspetti principali dell’allerta emanata per il periodo compreso tra domenica e lunedì.

Gallura, Nurra e Oristanese: le zone maggiormente esposte al maltempo

La distribuzione geografica dei fenomeni evidenzia una particolare esposizione della Gallura, interessata sia dal rinforzo dei venti sia dalle mareggiate previste lungo le coste settentrionali. Sul versante occidentale della Sardegna, l’attenzione si concentra invece sull’ampio tratto costiero che si estende dalla Nurra fino al Campidano di Oristano. È proprio lungo questa fascia che sono attese le mareggiate più rilevanti indicate nell’avviso della Protezione Civile. Il quadro meteorologico comprende inoltre le aree costiere dell’intera regione e le zone di crinale, coinvolte dalla forte ventilazione. L’allerta riguarda dunque un territorio esteso, pur con una maggiore esposizione delle coste settentrionali e occidentali agli effetti del mare molto agitato.

Maltempo in Sardegna, allerta in vigore fino a lunedì 23 novembre

La fase di forte maestrale e mareggiate si svilupperà nell’arco temporale indicato dalla Protezione Civile regionale, a partire da domenica 22 novembre e fino al primo pomeriggio di lunedì 23. Il peggioramento sarà quindi contraddistinto da due fenomeni principali: da una parte i venti fino a burrasca, estesi ai settori costieri, alla Gallura e ai crinali; dall’altra il mare molto agitato, con onde fino a 5 metri, soprattutto lungo i litorali settentrionali e occidentali della Sardegna.

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