Allerta Meteo Sardegna, piogge e temporali in arrivo: scatta l’allarme arancione

Piogge e temporali in arrivo nella Sardegna orientale. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 18 di domani, mercoledì 4 novembre, fino alla mezzanotte successiva. L’allerta è di codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali, su tutta la Sardegna orientale, da sud sino alla Gallura. La Protezione Civile regionale ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni; chi si trova in un locale seminterrato o al piano terra, deve salire ai piani superiori. Limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

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