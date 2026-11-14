Allerta meteo Sardegna: scatta l’allarme giallo per temporali e rischio idrogeologico a Cagliari

Scatta l’allerta meteo gialla in Sardegna, con particolare attenzione alla città di Cagliari, dove nelle prossime ore potrebbero verificarsi precipitazioni e temporali. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un avviso per rischio idrogeologico e temporali, valido dalle ore 21 di oggi, sabato 14 novembre, fino alle ore 9 di domenica 15 novembre. L’avviso prevede un codice giallo, corrispondente a un livello di criticità ordinaria. L’attenzione è rivolta in particolare alle ore serali e notturne, durante le quali le possibili precipitazioni richiedono l’adozione di comportamenti prudenti.

Maltempo a Cagliari, attenzione alla Municipalità di Pirri

Particolare attenzione viene rivolta alla Municipalità di Pirri, dove la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha diffuso specifiche indicazioni precauzionali in vista delle possibili precipitazioni. Tra le raccomandazioni figura l’invito a evitare il parcheggio dei veicoli in alcune vie di Pirri, una misura preventiva adottata in relazione all’allerta meteorologica. Le indicazioni sono rivolte soprattutto ai residenti della Municipalità, chiamati a prestare attenzione durante il periodo di validità dell’avviso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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