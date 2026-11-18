L’Italia si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo. A partire da domani, giovedì 19 novembre, il violento ciclone denominato “Veronica” sferzerà gran parte della Penisola, portando con sé condizioni meteorologiche estreme. I modelli previsionali indicano un rischio elevato di piogge alluvionali e nubifragi, accompagnati da venti impetuosi con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste più esposte. Di fronte a un quadro meteo così critico, la priorità assoluta resta la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico.

In queste ore le amministrazioni locali stanno monitorando attentamente i bollettini diramati dalla Protezione Civile: è attesa tra il pomeriggio e la serata di oggi la firma di numerose ordinanze da parte dei Sindaci per la chiusura precauzionale degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nei territori più a rischio.

Elenco dei Comuni con scuole chiuse (Aggiornamento in diretta)

Al momento le amministrazioni comunali stanno definendo le ordinanze. Di seguito l’elenco dei comuni in cui le scuole resteranno chiuse giovedì 19 novembre:

Invitiamo i lettori ad aggiornare costantemente questa pagina nel corso di tutto il pomeriggio e la serata di oggi per conoscere in tempo reale le decisioni prese dai Sindaci.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: