La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, venerdì 27 novembre. Emessa allerta gialla per i settori centrali, occidentali e nordorientali dell’isola. Sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, si legge nel bollettino di allerta. Per quanto riguarda le temperature, saranno “in generale calo nei valori minimi, localmente sensibile”.

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