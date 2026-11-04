Allerta Meteo Sicilia, piogge e temporali sulla regione: ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta meteo per rischio meteo idrogeologico e idraulico, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 5 novembre. Emessa allerta gialla per i settori occidentali e nordorientali della regione. Previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia occidentale e versante centro-settentrionale orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia sud-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”, si legge nel bollettino di allerta. Previsti anche “venti localmente forti sudorientali sulla Sicilia occidentale”. Per quanto riguarda i mari, “molto mossi lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno settore ovest”.

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