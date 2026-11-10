Allerta Meteo, SOS per Trieste, Slovenia e Croazia: il mostro ciclonico scatena 5 giorni di alluvioni, area di convergenza pericolosissima sull’alto Adriatico

Le nubi plumbee e la pioggia battente che in questa giornata di martedì 10 novembre hanno cominciato a bagnare con insistenza il golfo di Trieste, le coste dell’Istria e i rilievi della Slovenia non sono che l’avamposto di una delle più severe e durature ondate di maltempo degli ultimi decenni. Da meteorologo abituato a interpretare le mappe e le dinamiche complesse che regolano il nostro mare comune, sento la necessità impellente di lanciare un grido d’allarme chiaro e documentato: ciò a cui stiamo assistendo è soltanto l’inizio di un assedio atmosferico destinato a protrarsi senza soluzione di continuità per ben cinque giorni consecutivi. Pioverà oggi, continuerà a piovere copiosamente domani mercoledì 11 novembre, le precipitazioni raddoppieranno d’intensità giovedì 12, fino a raggiungere il loro apice parossistico e drammatico nella giornata di venerdì 13 novembre, per poi trascinare la propria coda velenosa anche nell’intera mattinata di sabato 14 novembre.

L’alto Adriatico si trova esattamente all’imbocco di un gigantesco imbuto barico e orografico. La conformazione geografica del territorio, dove il mare si insinua verso nord incontrando a brevissima distanza i contrafforti rocciosi delle Alpi Giulie, del Carso e delle Alpi Dinariche, amplificherà a dismisura gli effetti di un ciclone esplosivo pronto a scaricare volumi idrici spaventosi. Non stiamo parlando di una normale perturbazione tardo-autunnale, ma di un flusso ininterrotto di correnti umide meridionali che farà traboccare alvei fluviali, innescherà dissesti franosi e metterà a durissima prova la tenuta dei centri costieri e delle vallate interne lungo tutta la fascia di confine tra Italia, Slovenia e Croazia.

Radici storiche e legami indissolubili: il destino comune di terre un tempo sorelle

Osservare la mappa meteorologica dell’alto Adriatico significa guardare uno spazio geografico, umano e culturale che per secoli ha condiviso la medesima anima. Le nubi che oggi oscurano il cielo sopra piazza Unità d’Italia a Trieste sono le stesse che avvolgono a pochissimi chilometri di distanza le calli lastricate di pietra bianca di Capodistria, i vicoli veneziani di Pirano, i porticcioli di Parenzo, Rovigno e l’arena romana di Pola, per poi risalire il golfo del Quarnaro fino a lambire la costa di Fiume e le isole dell’arcipelago quarnerino. Queste terre portano ancora oggi, incisi nelle pietre dei campanili e nei leoni marciani delle antiche cinte murarie, i segni indelebili della Serenissima Repubblica di Venezia e della secolare civiltà italiana.

In questo fazzoletto di mondo vivono ancora oggi le popolazioni dell’autoctona comunità nazionale italiana, cittadini che custodiscono lingua, tradizioni e legami viscerali con la vicina Penisola. Ma al di là della storia politica e dei confini tracciati dall’uomo nel secondo dopoguerra, è la geografia stessa a sancire un destino indissolubile. I fiumi che solcano questi territori non conoscono dogane: l’Isonzo, che nasce nel cuore delle Alpi Giulie come Soča per poi gettarsi nel golfo di Panzano, il Timavo, che dopo aver scavato le misteriose grotte di San Canziano nel Carso sloveno riaffiora a Duino, o ancora la Dragogna e il Quieto, che bagnano la terra rossa dell’Istria. Quando il cielo si scatena, la minaccia di una grande alluvione unisce nel medesimo pericolo tutte le genti di questa frontiera marittima e montuosa, rendendo l’emergenza di questi giorni un dramma condiviso da comunità che affondano le proprie radici nella medesima matrice culturale e identitaria.

La dinamica del ciclone da 980 hPa: cinque giorni di nubifragi ininterrotti fino a sabato 14 novembre

La genesi sinottica che governerà l’atmosfera fino al fine settimana poggia sulla discesa impetuosa di un imponente vortice di matrice polare-marittima verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Le simulazioni confermano la formazione di un profondo ciclone mediterraneo con un minimo barico al suolo pronto a sprofondare tra la Costa Azzurra e il mar Ligure su valori eccezionali di 980-985 hPa. Allo stesso tempo, un robusto blocco anticiclonico di circa 1010 hPa posizionato sui Balcani orientali sbarrerà la strada alla perturbazione, costringendola a una pericolosa stazionarietà.

La vicinanza tra queste due strutture opposte innescherà un gradiente barico spaventoso lungo tutto l’Adriatico, attivando un canale di aspirazione di venti caldi e violentissimi di scirocco e libeccio, noti localmente come jugo e lebić. Questo vento impetuoso risalirà l’intero bacino marino come una gigantesca turbina d’umidità, caricandosi di vapore acqueo e riversando la propria furia contro l’arco costiero e montuoso compreso tra Trieste, l’Istria e la catena dinarica. Le piogge, iniziate già oggi in modo convinto, intensificheranno progressivamente tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, bagnando i suoli fino alla completa saturazione. La terra non riuscirà più ad assorbire neppure una goccia, preparando lo scenario peggiore per la fase di massimo impatto.

Venerdì 13 novembre il giorno più drammatico: temporali autorigeneranti e rischio alluvioni catastrofiche

Il momento più critico e spaventoso si consumerà nella giornata di venerdì 13 novembre, quando il perno del ciclone si sposterà lentamente verso est, spingendo il fronte occluso proprio sopra l’alto Adriatico. In questa fase, i bollettini emessi dai servizi meteorologici ufficiali della Slovenia e della Croazia, l’ARSO e il DHMZ, delineano una situazione di allerta massima per precipitazioni estreme e rischio idraulico severo. L’interazione tra le correnti meridionali cariche d’aria tropicale e l’orografia impervia delle Alpi Dinariche innescherà un micidiale effetto stau, costringendo le nubi a scaricare quantità d’acqua impressionanti.

Contemporaneamente, sul mare aperto e a ridosso delle coste, la convergenza tra lo scirocco in risalita e i primi sbuffi d’aria più fredda discendenti dal Carso darà vita a temporali autorigeneranti a mesoscala di tipo V-shaped. Queste strutture temporalesche rimarranno ancorate geograficamente per ore e ore, rigenerandosi continuamente lungo la stessa direttrice e provocando nubifragi stazionari con intensità orarie capaci di superare i cinquanta millimetri. Le proiezioni di accumulo totale per l’intera durata dell’evento stimano accumuli pluviometrici compresi tra 250 e 400 millimetri di pioggia su vaste aree della Slovenia occidentale, del Friuli orientale, dell’Istria interna e del retroterra di Fiume, quantitativi che rappresentano la pioggia di diversi mesi concentrata in un pugno di giorni e che rendono concreto il pericolo di devastanti piene fluviali, colate di fango e inondazioni diffuse.

Allerta Meteo Slovenia: dal Carso alle Alpi Giulie, fiumi e vallate a rischio esondazione

Scendendo nell’analisi capillare del territorio sloveno, i distretti e le regioni statistiche occidentali si preparano a vivere ore di estrema tensione. Nella regione dell’Obalno-kraška, ovvero il Litorale-Carso, la situazione sarà critica sin dal litorale: le cittadine storiche di Capodistria, Isola, Pirano e Portorose dovranno fare i conti con un mix micidiale di precipitazioni violente e mareggiate da scirocco, con l’alta marea che minaccia di allagare le piazze costiere e le saline di Sicciole. Risalendo lungo il ciglione carsico verso Sesana e Divaccia, le piogge torrenziali faranno salire pericolosamente i livelli idrometrici dei corsi d’acqua sotterranei, con il fiume Reka, il Timavo superiore, a forte rischio di esondazione nella conca di San Canziano e verso il confine italiano.

Spostandoci verso la regione della Goriška, il Goriziano sloveno, il pericolo idrogeologico raggiungerà livelli di massima allerta. Nella valle dell’Isonzo, tra Nova Gorica, Canale d’Isonzo, Tolmino, Caporetto e Plezzo, la conformazione a gola del territorio trasformerà le pendici montane in cascate d’acqua. I fiumi Soča e Idrijca, alimentati dalle precipitazioni eccezionali che cadranno sull’altopiano di Idrija e sui rilievi di Cerkno, vedranno le proprie portate moltiplicarsi rapidamente. Verso sud, nella fertile valle del Vipacco, la città di Aidussina e i comuni limitrofi si troveranno sotto il tiro delle piogge stazionarie, con il fiume Vipava destinato a rompere gli argini nei punti più depressi. Non andrà meglio nella regione della Carniola Interna, la Notranjska: attorno a Postumia, Cerknica e Villa del Nevoso, i celebri campi carsici e il lago intermittente di Circonio si riempiranno a vista d’occhio, mentre il massiccio del Monte Nevoso raccoglierà centinaia di millimetri d’acqua pronti a riversarsi verso valle. Anche nell’Alta Carniola, la Gorenjska, i bacini di Bohinj, Bled e Kranj vedranno la Sava Bohinjka e la Sava Dolinka ingrossarsi paurosamente, con l’onda di piena che si propagherà verso la capitale Lubiana, dove il fiume Ljubljanica minaccia gli storici quartieri meridionali della piana della Barje.

Allerta Meteo Croazia: dall’Istria al Quarnaro e alla Dalmazia, l’allarme per l’entroterra montano

Varcando la frontiera meridionale, la Croazia si prepara a fronteggiare una prova altrettanto severa. La Regione Istriana vivrà giorni di autentico assedio. Lungo la costa occidentale, città dal fascino intatto come Umago, Cittanova, Parenzo e Rovigno subiranno rovesci violentissimi e mareggiate che renderanno insidiosa la navigazione e allagheranno le banchine portuali, mentre a sud il golfo di Pola farà i conti con raffiche impetuose. Ma è nell’Istria interna che si concentrano i timori maggiori: la valle del fiume Mirna, il Quieto, che scorre sotto gli speroni rocciosi di Montona e Pinguente, è destinata a trasformarsi in un immenso lago a causa delle precipitazioni che investiranno la penisola, con allagamenti estesi nei campi coltivati e sulle arterie di collegamento verso Pisino e Buie. Sul versante orientale, il torrente Arsa minaccia le conche attorno ad Albona e Arsia.

Ancora più drammatico si preannuncia il quadro nella Regione litoraneo-montana, la Primorsko-goranska županija. La città di Fiume e la riviera di Abbazia, adagiate ai piedi del maestoso massiccio del Monte Maggiore, riceveranno accumuli pluviometrici straordinari: il corso della fiumara Rječina si gonfierà rapidamente, mentre i centri costieri di Laurana, Crikvenica e Novi Vinodolski saranno flagellati da piogge torrenziali e mareggiate. Ma il vero epicentro della tempesta orografica sarà il Gorski Kotar. Distretti montani come Delnice, Čabar, Vrbovsko, Fužine e l’area di Brod na Kupi rischiano di superare i trecento millimetri di pioggia in poche ore: il bacino del fiume Kupa, la Colpa che segna il confine con la Slovenia, gonfiato a dismisura anche dai corsi d’acqua Dobra e Korana, rischia di innescare una piena devastante che scenderà verso Karlovac.

Scendendo verso la Regione della Lika e di Segna, il vento di scirocco si incanalerà nel canale della Morlacca, flagellando Segna e Karlobag, mentre all’interno la piana di Gospić e il bacino dei laghi di Plitvice vedranno salire i corsi d’acqua a livelli record. Infine, la Dalmazia settentrionale e centrale, dalla contea di Zara a quella di Sebenico e Spalato, vedrà temporali violenti risalire dal mare, con le foci del fiume Krka e le isole di Veglia, Cherso, Lussino, Arbe e Pago bersagliate da raffiche di tempesta e mareggiate imponenti.

La montagna russa termica: dal caldo anomalo dello scirocco all’irruzione violenta della bora e della neve

A rendere questa configurazione meteorologica ancora più eccezionale e pericolosa dal punto di vista idraulico è il vertiginoso comportamento della colonna termica. In queste ore di martedì e per le giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, il poderoso richiamo di scirocco e libeccio pomperà aria eccezionalmente calda di matrice subtropicale fino a latitudini settentrionali. Le temperature saliranno su valori inconsueti per metà novembre: lungo le coste di Trieste, dell’Istria e della Dalmazia si raggiungeranno con facilità valori di diciotto o venti gradi, ma l’aspetto più drammatico si registrerà in quota.

Lo zero termico subirà un’impennata clamorosa, posizionandosi ben oltre i 2.300–2.500 metri di altitudine sulle Alpi Giulie e oltre i duemila metri sui rilievi dinarici del Gorski Kotar e del Velebit. Ciò significa che l’acqua cadrà liquida e calda persino sulle cime più impervie, sciogliendo all’istante la neve caduta nelle scorse settimane e sommando il disgelo all’intensità delle piogge torrenziali. Questa dinamica moltiplicherà a dismisura il volume idrico che scenderà a fondovalle, gonfiando all’inverosimile i torrenti carsici e alpini.

Poi, tra la tarda serata di venerdì 13 e le prime ore di sabato 14 novembre, si consumerà il colpo di scena finale. Il centro di bassa pressione scivolerà rapidamente verso sud-est, tagliando il cordone ombelicale con l’aria africana e spalancando la porta della bora. Dalla cosiddetta porta di Postumia e attraverso i valichi carsici irromperanno con violenza parossistica le gelide correnti artico-continentali. La bora scura farà il suo ingresso a Trieste con raffiche che potranno sfiorare o superare i cento chilometri orari, propagandosi come un uragano gelido sul golfo, sull’Istria e lungo il canale del Velebit a Segna. Le temperature crolleranno letteralmente a picco: in meno di dodici ore la colonnina di mercurio perderà tra gli otto e i dodici gradi.

Con il crollo termico, la pioggia si trasformerà improvvisamente in neve, che tornerà a scendere a quote via via più basse, imbiancando i rilievi della Slovenia, il Monte Nevoso, le creste del Monte Maggiore e i boschi del Gorski Kotar fin verso gli 800–900 metri di altitudine, se non a quote localmente inferiori durante i rovesci più intensi della notte di sabato. Nella successiva giornata di domenica 15 novembre, l’ingresso di aria secca e il successivo rasseneramento notturno apriranno la strada a estese e severe gelate nelle vallate carsiche e alpine, chiudendo una settimana memorabile che vedrà queste terre storiche e fiere passare nel giro di poche ore dall’incubo dell’alluvione al gelido abbraccio dell’inverno.

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