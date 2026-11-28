L’Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo stanno vivendo un weekend meteo d’altri tempi, segnato da un’irruzione invernale precoce che sta riscrivendo le statistiche climatiche del mese di novembre. Dopo aver colpito la nostra Penisola nella mattinata di oggi, sabato 28 novembre, lo stesso ciclone freddo si approfondirà rapidamente nelle prossime ore tra il Mar Jonio e il Mar Egeo, estendendosi al Mediterraneo orientale, pronto a scatenare una fase di maltempo estremo senza precedenti recenti nella giornata di domani, domenica 29 novembre. Lo scontro termico esplosivo tra il gigantesco serbatoio di aria gelida in discesa dalle steppe orientali e le acque ancora relativamente miti dei mari meridionali sta generando una tempesta invernale perfetta, capace di innescare contemporaneamente alluvioni lampo lungo le coste greche e bufere di neve storiche fino a bassa quota su gran parte della Penisola Balcanica.

La dinamica sinottica del ciclone e la coda di maltempo sull’Italia

Per comprendere la portata scientifica di quanto sta accadendo a poche decine di chilometri dalle coste della Puglia e della Calabria, occorre osservare la configurazione barica su scala continentale. Un possente anticiclone di blocco disteso verso la Scandinavia ha costretto una massa d’aria gelida di origine artico-continentale a scivolare verso sud-est, attraversando l’Europa centrale e tuffandosi con violenza nel cuore del Mediterraneo. Oggi, sabato 28 novembre, il vortice depressionario ha mantenuto condizioni di spiccata instabilità sull’Italia meridionale e centrale, richiamando venti gelidi dai quadranti settentrionali. Anche nella giornata di domani, domenica 29 novembre, il nostro Paese continuerà a risentire della coda di maltempo legata alla traslazione del minimo verso est.

Le regioni più esposte saranno la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia settentrionale e ionica, dove persisteranno rovesci sparsi e nevicate sui rilievi appenninici a quote via via più basse, fino a 1.200 metri tra il Pollino, la Sila e l’Aspromonte. Il vero protagonista sulle nostre regioni meridionali sarà però il vento furioso di grecale e tramontana, con raffiche che raggiungeranno facilmente i 100km/h lungo il Salento, il Canale d’Otranto e i litorali ionici calabresi, provocando mareggiate intense e un brusco crollo delle temperature. Sul resto d’Italia il cielo tornerà in prevalenza sereno, ma l’aria fredda di estrazione balcanica favorirà gelate notturne diffuse anche in pianura al Nord e nelle valli interne del Centro, con valori minimi che scenderanno fino a -4°C sulla Pianura Padana e -6°C nelle conche appenniniche.

Grecia in allerta rossa: i bollettini del servizio meteorologico militare e il rischio alluvioni ad Atene

Se sull’Italia il peggio si avvia verso una graduale attenuazione, sulla Grecia è appena iniziato un vero e proprio incubo meteorologico che toccherà il suo apice tra la serata di oggi, sabato 28 novembre, e l’intera giornata di domani, domenica 29 novembre. Il Servizio Meteorologico Nazionale Ellenico (EMY), l’ente meteorologico militare greco, ha innalzato al massimo livello l’allerta meteo rossa, confermata e rilanciata con estrema preoccupazione dai meteorologi dell’Osservatorio Nazionale di Atene (Meteo.gr) e dalle principali testate del Paese come Proto Thema, Greek City Times e Ta Nea. La prima fase del peggioramento ha già messo in ginocchio il nord-ovest ellenico nelle ultime ore: nella sola unità periferica della Tesprozia, in Epiro, i vigili del fuoco hanno dovuto gestire oltre 150 chiamate di emergenza per strade trasformate in fiumi, allagamenti diffusi e automobilisti intrappolati, mentre le scuole sono state chiuse in diversi comuni.

Dalla serata di oggi i nubifragi si intensificheranno ulteriormente sulle Isole Ionie — in particolare su Corfù, Cefalonia, Zante e Lefkada — oltre che sulle coste dell’Epiro, della Grecia occidentale e del Peloponneso occidentale. Ma sarà domani, domenica 29 novembre, la giornata più critica per il cuore del Paese. Secondo i modelli ad alta risoluzione dell’EMY e di Meteo.gr, il fronte occluso del ciclone investirà con violenza inaudita la Tessaglia, la Grecia centrale orientale e la grande isola di Eubea (già fragilissima dal punto di vista idrogeologico), per poi abbattersi con forza distruttiva sull’Attica e sull’intera area metropolitana di Atene.

Sulla capitale greca e sui suoi sobborghi il rischio alluvioni è altissimo: in appena dodici ore potranno cadere tra 75mm e 100mm di pioggia, con accumuli complessivi dell’evento che nelle aree più esposte tra la Grecia centrale, il Peloponneso orientale e l’Attica supereranno agevolmente i 150mm in un solo giorno. Nel pomeriggio e nella serata di domenica i temporali autorigeneranti scivoleranno verso il Peloponneso meridionale, le Isole Cicladi e l’isola di Creta, scaricando altri 30mm fino a 70mm di pioggia. Il tutto sarà accompagnato da una tempesta di vento eccezionale sul Mar Egeo, dove le raffiche da nord-nordest raggiungeranno forza 9 e localmente forza 10 della scala Beaufort, equivalenti a raffiche superiori ai 90km/h o 100km/h, con il conseguente blocco totale dei collegamenti marittimi verso le isole.

Neve eccezionale in Grecia: fiocchi fino a Ioannina, in Macedonia occidentale e sul Monte Parnitha

L’aspetto forse più straordinario di questa ondata di maltempo in Grecia è il drastico crollo termico che trasformerà le piogge torrenziali in nevicate abbondanti su gran parte dell’entroterra settentrionale e sui rilievi centrali. Le temperature crolleranno di oltre 8-10 gradi rispetto ai valori di venerdì, portando lo zero termico a quote tipiche del pieno gennaio. Già nella notte tra sabato e domenica la neve cadrà copiosa su tutta la Macedonia occidentale, imbiancando pesantemente città come Florina, Kastoria, Kozani, Ptolemaida e Grevena, dove si attendono accumuli compresi tra 20cm e 40cm entro domani sera.

Sull’Epiro interno, persino la città di Ioannina vedrà la pioggia battente trasformarsi in neve mista e fiocchi pesanti nelle ore più fredde della mattinata di domenica, mentre sui massicci del Pindo, del Monte Olimpo, del Monte Vermio e del Monte Kaimaktsalan cadranno oltre 60cm o 80cm di neve fresca. Persino a ridosso di Atene, le previsioni dell’Osservatorio Nazionale confermano l’arrivo della neve sulle vette del Monte Parnitha e del Monte Pentele, offrendo uno scenario invernale spettacolare e rarissimo per la fine di novembre, a pochi chilometri dal mare in tempesta.

Bulgaria nel caos: allerta rossa del NIMH e quasi mezzo metro di neve a Sofia

Se la Grecia trema per le alluvioni, la Bulgaria si prepara a fronteggiare una bufera di neve storica che rischia di paralizzare l’intero Paese. L’Istituto Nazionale di Meteorologia e Idrologia bulgaro (NIMH) ha emesso il massimo livello di allerta meteo (codice rosso e codice arancione) per neve, vento tempestoso e rischio idrogeologico, un avviso di pericolo estremo ripreso con grande risalto da The Sofia Globe e da tutti i media nazionali. Le autorità hanno già avvertito la popolazione di possibili interruzioni nella fornitura di energia elettrica, acqua e telecomunicazioni, oltre a gravissimi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Il bersaglio principale di questa vera e propria bomba di neve sarà la Bulgaria occidentale e meridionale, con la capitale Sofia nell’occhio del ciclone. Situata in una conca a circa 550 metri di altitudine ai piedi del massiccio del Vitosha, la capitale bulgara sarà investita da precipitazioni nevose ininterrotte e fortissime tra la serata di sabato 28 e il pomeriggio di domenica 29 novembre, spinte da raffiche di vento gelido da nord-est fino a 70km/h che creeranno condizioni di blizzard e accumuli eolici imponenti. Le proiezioni locali stimano che a Sofia potranno cadere tra 25cm e 40cm di neve fresca, con punte locali nei quartieri meridionali della città vicine al mezzo metro, accompagnate da temperature che scenderanno fino a -2°C o -3°C già durante il giorno.

Situazione altrettanto estrema nelle città circostanti e nei centri minori dell’ovest e del sud bulgaro: accumuli compresi tra 30cm e 50cm sono previsti a Pernik, Kyustendil, Blagoevgrad, Dupnitsa, Samokov e Smolyan, mentre la neve cadrà abbondante anche verso Plovdiv, Pazardzhik, Gabrovo e Veliko Tarnovo. Sulle catene montuose del Vitosha, del Rila, del Pirin e dei Rodopi — incluse le celebri località sciistiche di Borovets, Bansko e Pamporovo, solitamente ancora chiuse in questo periodo dell’anno — cadrà oltre un metro di neve fresca in meno di trentasei ore, con temperature in quota fino a -8°C o -10°C.

Macedonia del Nord, Albania, Bosnia e Serbia sotto una coltre bianca da record

La furia nevosa del ciclone balcanico non risparmierà alcuno Stato della regione, creando un corridoio bianco ininterrotto dalle Alpi Dinariche fino al Mar Egeo. Già oggi sta nevicando in modo fitto su gran parte della Croazia interna (dalla Slavonia alla regione della Lika), in Bosnia-Erzegovina e in Serbia. Nella serata di oggi e nella notte, la Bosnia-Erzegovina vedrà accumuli pesantissimi: la capitale Sarajevo, insieme a Banja Luka, Tuzla, Zenica, Travnik e Bihać, accumulerà tra 15cm e 30cm di neve, mentre sulle Alpi Dinariche e sui monti olimpici attorno a Sarajevo (Jahorina e Bjelašnica) si supereranno agevolmente i 40cm. In Serbia, il servizio meteorologico nazionale RHMZ monitora nevicate diffuse che coinvolgeranno Belgrado, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Užice e Novi Pazar, con accumuli superiori al mezzo metro sui massicci del Kopaonik, dello Zlatibor e della Stara Planina.

Ma sarà la Macedonia del Nord a contendere alla Bulgaria il primato degli accumuli più impressionanti a bassa quota. L’allerta neve coinvolge l’intero territorio nazionale: nella capitale Skopje sono attesi tra 15cm e 25cm di neve compatta con temperature attorno a -1°C, mentre nelle città occidentali, centrali e meridionali come Tetovo, Gostivar, Bitola, Prilep, Kičevo, Kruševo e persino sulle rive del lago di Ohrid e di Struga il manto bianco raggiungerà i 30cm o 45cm. Sui Monti Šar, sul Monte Korab e sul Monte Baba si supererà il metro di neve fresca.

Anche la vicinissima Albania, separata dalla Puglia da appena settanta chilometri di mare, vivrà ore di maltempo estremo. Mentre lungo la fascia costiera tra Durazzo, Valona e Saranda e sulla capitale Tirana si abbatteranno nubifragi violenti con accumuli oltre gli 80mm o 100mm e venti tempestosi, l’aria gelida farà crollare la quota neve su tutto l’entroterra montuoso e collinare. La neve imbiancherà il Monte Dajti alle spalle di Tirana e seppellirà con accumuli tra 30cm e 50cm città come Korça, Pogradec, Kukës, Peshkopi, Erseka e i villaggi delle Alpi Albanesi come Theth e Valbona, rendendo impraticabili quasi tutti i passi montani verso la Grecia e la Macedonia del Nord.

Attenzione anche ai venti impetuosi e freddi che, provenienti da Nord/Est, arriveranno dalla Russia sul Mar Nero con violente mareggiate in Romania e Bulgaria, e un mare Egeo in tempesta con raffiche superiori ai 140km/h nella Grecia meridionale:

Quanto è eccezionale questa nevicata a fine novembre: i precedenti storici e i possibili record

Per apprezzare fino in fondo l’eccezionalità di quanto sta accadendo, bisogna ricordare un dato fondamentale: siamo ancora al 28 e 29 novembre, tecnicamente in autunno meteorologico. Secondo le serie climatologiche storiche, a Sofia il mese di novembre fa registrare in media appena uno o tre giorni di neve debole o nevischio, che nella stragrande maggioranza dei casi si scioglie nel giro di poche ore senza lasciare accumuli significativi al suolo. Le stesse stazioni sciistiche bulgare dei monti Rila e Vitosha, a fine novembre, registrano solitamente appena una spolverata sulle vette più alte e restano chiuse fino a metà dicembre.

Un accumulo compreso tra 25cm e 45cm nella capitale bulgara entro il 29 novembre rappresenta dunque un evento di portata storica, capace di avvicinare o persino infrangere i record mensili di accumulo nevoso in diverse stazioni dei Balcani centrali. Nella memoria climatologica recente, un episodio paragonabile si verificò esattamente dieci anni fa, alla fine del novembre 2016, quando un’irruzione artica seppellì Sofia e i Balcani orientali dopo aver imbiancato Stoccolma; andando più indietro nel tempo, gli annali ricordano le storiche irruzioni precoci del novembre 1993 e del novembre 1995, quando il gelo siberiano conquistò l’Europa orientale con un mese di anticipo.

Un weekend epico d’altri tempi dopo le bufere in Austria, Polonia e Europa centrale

L’evento estremo che sta per travolgere i Balcani e la Grecia non è un episodio isolato, bensì il culmine di una settimana invernale straordinaria che ha già trasformato mezzo continente in una cartolina di pieno gennaio. Nei giorni scorsi, tra il 25 e il 27 novembre, la stessa configurazione artica ha scaricato nevicate abbondanti sull’Austria — imbiancando non solo Innsbruck, Salisburgo, Villach e Klagenfurt, ma anche Graz, Linz e la capitale Vienna — oltre che su Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia.

Dalla serata di domani, domenica 29 novembre, il vortice ciclonico abbandonerà gradualmente la Grecia e i Balcani per spostarsi verso la Turchia e il Mar Nero, dove l’interazione tra il gelo russo fino a -12°C e le acque marine innescherà un maestoso fenomeno di neve da effetto mare. Dietro di sé, però, questa tempesta perfetta lascerà sull’Italia e su tutta l’Europa sud-orientale una pesante eredità di gelo intenso, cieli tersi e temperature ben al di sotto delle medie stagionali, inaugurando il mese di dicembre nel segno di un inverno partito con un’energia che non si vedeva da molti anni.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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