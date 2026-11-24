Nuova fase di maltempo in Toscana, dove il transito di un fronte freddo determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali forti che interesserà la parte centro-occidentale della regione. Particolare attenzione è rivolta alla seconda parte della giornata, quando le precipitazioni diventeranno più diffuse e assumeranno prevalentemente carattere temporalesco. Le previsioni meteorologiche per mercoledì indicano una distribuzione inizialmente disomogenea delle precipitazioni sul territorio regionale. Le zone occidentali e settentrionali della Toscana saranno interessate da piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Sul resto della regione, invece, i fenomeni saranno più isolati e intermittenti.

Maltempo in Toscana, peggioramento dal tardo pomeriggio con il fronte freddo

La fase più significativa del peggioramento è attesa a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 25 novembre, in concomitanza con il transito del fronte freddo. Il passaggio frontale favorirà una maggiore diffusione delle precipitazioni, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio e temporale. Le condizioni meteorologiche perturbate caratterizzeranno anche la serata e le prime ore notturne, con il coinvolgimento soprattutto delle zone costiere e settentrionali della Toscana. Il quadro previsionale ha portato la Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana a disporre il codice giallo per due differenti tipologie di criticità: il rischio idrogeologico e quello legato ai temporali forti. L’allerta riguarda la Toscana centro-occidentale ed è legata all’evoluzione del maltempo previsto nel corso della giornata di mercoledì.

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