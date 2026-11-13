Allerta Meteo Toscana: codice arancione fino alla mezzanotte nel nord, poi attenuazione

In evoluzione la situazione del maltempo che sta interessando la Toscana in queste ore, con la regione divisa nella giornata odierna in tre fasce: il nord ancora interessato da allerta di colore arancio per rischio idrogeologico-idraulico, il centro da allerta di colore giallo, mentre il sud non presenta criticità. La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso per le prossime ore un’allerta meteo che prevede il permanere del colore arancio per rischio idraulico fino alla mezzanotte di oggi 13 novembre, in Garfagnana, bacino del Serchio, zone del Bisenzio e Ombrone Pistoiese; allerta che invece dalle 18 di questo pomeriggio da arancio diventerà di colore giallo sul resto della Toscana del nord. L’allerta gialla si protrarrà fino alle 8 di domani, sabato 14 novembre, fino a progressiva cessazione dei fenomeni. Nel Valdarno Inferiore fino alla costa resterà invece in vigore fino alle ore 14.

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