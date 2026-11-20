Le precipitazioni in Toscana lasciano spazio a venti forti, in particolare sulle zone costiere del centro e del nord della regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso dunque un’allerta meteo arancione per mareggiate valida fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 20 novembre, per il tratto di costa compreso tra Versilia e litorale livornese. Il codice diventa di colore giallo, sempre per mareggiate, anche sulle isole dalla mezzanotte fino alle 8.00 di domani, sabato 21 novembre. Emessa anche un’allerta di colore giallo per vento, valido dalle 18 di oggi fino alle 8.00 di domani, per la costa livornese a sud di Piombino e per le isole.

Sui propri canali social, il Presidente della Regione, Eugenio Giani, nel rilanciare l’allerta meteo, evidenzia raffiche a 140km/h registrate alla Gorgona, 100km/h a Capraia, 85km/h a Marina di Pisa. “Domani, sabato, forti vento di Libeccio sulla costa centrale con raffiche a 60-80km/h”, segnala Giani.

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