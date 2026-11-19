La perturbazione di origine atlantica che sta interessando anche la Toscana porterà domani, venerdì 20 novembre, vento forte e mareggiate nel tratto di costa centro-settentrionale. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per vento, valida dalla mezzanotte alle 12 di venerdì, per il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e le zone a nord di Piombino, isole incluse; per le stesse zone il codice diventa giallo dalle 12 alla mezzanotte sempre di domani. Un altro codice giallo per vento riguarda le zone a sud, con validità dalla mezzanotte alle 12 di domani. Rischio mareggiate: codice arancione per tutta la giornata di venerdì, dalla costa versiliese fino a nord di Piombino; per lo stesso rischio e per tutto domani il codice è giallo per l’Arcipelago.

Allerta Meteo Firenze, confermata l’allerta per vento

Prosegue fino alle 24 di oggi il codice giallo per rischio vento forte a Firenze. Il nuovo bollettino del Centro funzionale regionale della Toscana conferma il termine dell’allerta e il ritorno al codice verde da domani. Alle 13 le raffiche di vento raggiungevano i 33,84km/h all’anemometro al Giardino di Boboli e i 28,44km/h a quello della stazione di rilevamento Firenze Università. Le punte massime della giornata, registrate in entrambe le stazioni alle 12.30, sono state rispettivamente di 41,04 e 36km/h. I venti, provenienti da sud-ovest (Libeccio), sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio. Il codice giallo interessa tutta la zona Arno-Firenze, che comprende, oltre al capoluogo, i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle.

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