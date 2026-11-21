La breve tregua dal maltempo sta per concludersi in Toscana, dove per domani, domenica 22 novembre, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile regionale ha emesso una serie di allerte che interesseranno diverse zone del territorio, con un livello di criticità che raggiungerà il colore arancione per il rischio idrogeologico nel nord-ovest della regione e per il vento e le mareggiate lungo la costa centrale e sulle isole. La situazione più delicata sul fronte delle precipitazioni riguarderà Lunigiana, Versilia, Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima, dove l’allerta passerà dal giallo all’arancione nelle prime ore della mattinata di domenica. Nel resto della Toscana saranno invece le forti raffiche di vento a determinare condizioni di criticità, con un ulteriore peggioramento atteso nel pomeriggio sulle aree costiere centrali e sulle isole.

Allerta Meteo arancione in Toscana: le zone a maggiore rischio per le forti piogge

La Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha disposto un’allerta inizialmente di colore giallo dalla mezzanotte alle ore 6 di domenica 22 novembre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nelle aree nord-occidentali della Toscana. Il provvedimento interessa nello specifico la Lunigiana, la Versilia, la Garfagnana, la Valle del Serchio e la Val di Lima, territori sui quali è previsto un progressivo intensificarsi delle precipitazioni. Proprio l’aumento dell’intensità delle piogge determinerà un innalzamento del livello di criticità: dalle ore 6 alle ore 18 di domenica l’allerta diventerà arancione in tutte queste zone, sempre per il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Si tratta della fase di maggiore attenzione prevista per il nord-ovest della regione, dove il peggioramento meteorologico comporterà dunque il passaggio a un livello di allerta superiore rispetto a quello delle prime ore della giornata.

Maltempo anche tra Mugello, Bisenzio e Ombrone pistoiese: allerta gialla per tutta domenica

Il peggioramento coinvolgerà anche altre aree della Toscana settentrionale, in particolare i territori situati al confine con l’Emilia-Romagna. Per il Mugello, il bacino del Bisenzio e quello dell’Ombrone pistoiese, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida per l’intera giornata di domenica 22 novembre. In queste zone il livello di criticità rimarrà quindi giallo, mentre nel settore nord-occidentale della Toscana è previsto il passaggio all’arancione durante la mattinata.

Forti raffiche di vento sulla Toscana: allerta arancione sulla costa centrale e sulle isole

Il nuovo peggioramento meteorologico non sarà caratterizzato soltanto dalle precipitazioni. Un altro elemento di particolare rilievo sarà rappresentato dal vento forte, che interesserà il resto del territorio regionale con raffiche tali da determinare l’emissione di un’allerta gialla diffusa. Le condizioni più critiche sono previste lungo la costa centrale della Toscana e sulle isole, dove il livello di allerta per vento salirà al colore arancione dalle ore 15 di domenica 22 novembre. L’allerta arancione per il vento rimarrà valida fino alla mezzanotte, interessando quindi anche le ore serali della giornata. La criticità legata alle raffiche si aggiungerà così a quella determinata dalle precipitazioni nelle aree settentrionali, delineando un quadro meteorologico differenziato tra l’entroterra e i settori costieri della regione.

Allerta mareggiate in Toscana: criticità arancione dalle 18 di domenica

Con il peggioramento delle condizioni del vento aumenterà anche l’attenzione sulle condizioni del mare. Per la costa centrale toscana e le isole è stata infatti emessa un’ulteriore allerta arancione per rischio mareggiate. Questa seconda criticità entrerà in vigore alle ore 18 di domenica 22 novembre e resterà valida fino alla mezzanotte, sovrapponendosi all’allerta arancione già prevista per il vento a partire dalle ore 15. Nelle ore serali, pertanto, lungo la costa centrale e sulle isole saranno contemporaneamente attivi due livelli di criticità arancione, uno riferito alle forti raffiche di vento e l’altro alle mareggiate.

Domenica 22 novembre, una giornata di maltempo con criticità differenti tra mattina e sera

La distribuzione temporale delle allerte evidenzia come il peggioramento meteo in Toscana interesserà settori differenti della regione nel corso della giornata. Nelle prime ore di domenica l’attenzione sarà concentrata soprattutto sul nord-ovest, dove l’allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore passerà dal giallo all’arancione alle ore 6, mantenendo questo livello fino alle 18. Nel pomeriggio il quadro delle criticità si estenderà in maniera più significativa ai fenomeni legati al vento, con l’allerta arancione dalle ore 15 sulla costa centrale e sulle isole. Dalle 18, negli stessi settori, si aggiungerà anche l’allerta arancione per mareggiate, valida fino alla mezzanotte. Il ritorno del maltempo sulla Toscana sarà quindi accompagnato da una successione di allerte che interesseranno prima le aree nord-occidentali maggiormente esposte alle precipitazioni e successivamente i settori costieri e insulari, dove vento e mareggiate rappresenteranno gli elementi di maggiore criticità nella seconda parte della giornata.

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