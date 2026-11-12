Allerta Meteo Toscana, il fiume Reno supera la soglia arancione a Pracchia: cosa sta succedendo e cosa aspettarsi nelle prossime ore

La nuova ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia centrale e settentrionale torna a far salire rapidamente i livelli dei corsi d’acqua appenninici. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, il Fiume Reno ha superato la seconda soglia di criticità (arancione) alla stazione idrometrica di Pracchia, sull’Appennino pistoiese, raggiungendo 1,52 metri alle ore 16:00 contro una soglia arancione fissata a 1,30 metri.

Il dato evidenzia una risposta estremamente rapida del bacino montano alle nuove precipitazioni. In appena tre ore, tra il primo pomeriggio e le 16:00, il livello idrometrico è cresciuto di quasi 80 centimetri, oltrepassando dapprima il livello di guardia giallo (1 metro) e poi la soglia arancione con una curva ancora in netta salita.

Oltre 130 millimetri di pioggia in 24 ore sull’alto bacino

Alla base di questa piena lampo c’è l’accanimento delle correnti umide meridionali contro il crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Secondo i rilevamenti del Centro Funzionale della Regione Toscana, nella sola località di Pracchia sono caduti 73,5 millimetri di pioggia in appena 6 ore e 135,1 millimetri nelle ultime 24 ore. Valori analoghi si registrano nella vicina località montana di Acquerino, nel comune di Sambuca Pistoiese, dove il pluviometro ha toccato 130,3 millimetri nell’arco delle ultime 24 ore.

In termini fisici, il fattore determinante non è soltanto l’intensità del rovescio odierno, ma lo stato dei terreni. L’Appennino pistoiese era già stato investito da piogge abbondanti nella giornata di martedì 10 novembre, quando il Reno aveva già sfiorato quota 1,30 metri a Pracchia. Con i suoli ormai completamente saturi d’acqua, il terreno non riesce più ad assorbire le nuove precipitazioni come farebbe una spugna asciutta: la quasi totalità della pioggia scivola direttamente lungo i versanti ripidi convogliandosi in tempi brevissimi nell’alveo del fiume.

Massima attenzione tra Toscana ed Emilia-Romagna

La piena del Reno a Pracchia riveste un’importanza strategica per il monitoraggio idraulico di due regioni. Il fiume nasce infatti sulle montagne pistoiesi, a oltre mille metri di quota, ma dopo aver attraversato Pracchia entra rapidamente in territorio emiliano, scendendo verso Porretta Terme, Vergato, Casalecchio di Reno e l’intera pianura bolognese.

Proprio per questo motivo la Protezione Civile mantiene altissima la soglia di attenzione su entrambi i versanti dello spartiacque:

Sul versante toscano , nella Valle del Reno resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’ allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore , mentre la Regione Toscana ha già prorogato l’ allerta arancione fino alle 23:59 di venerdì 13 novembre su tutto il settore pistoiese.

, nella resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’ , mentre la ha già prorogato l’ su tutto il settore pistoiese. Sul versante emiliano, ARPAE e Protezione Civile hanno confermato l’allerta arancione per le piene dei fiumi anche per domani, venerdì 13 novembre, nelle pianure bolognese e modenese, in vista del transito delle onde di piena provenienti dai tratti montani.

Nelle prossime ore sarà fondamentale seguire l’evoluzione delle precipitazioni sul crinale e la propagazione del colmo di piena verso valle, evitando di avvicinarsi agli argini, ai ponti e ai tratti golenali dei corsi d’acqua interessati dalle criticità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.