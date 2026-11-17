Ancora pioggia sulla Toscana, in particolare sulle aree nordoccidentali (Apuane e Appennino tosco-emiliano), fino alla serata di oggi, martedì 17. Attenuazione delle precipitazioni in serata e miglioramento per mercoledì 18, con residue precipitazioni sparse e generalmente deboli sulle zone centro-settentrionali. Sempre per domani venti in rinforzo sul tratto di costa centro-settentrionale, Arcipelago compreso. Mare mosso già dalla giornata odierna a partire dal Mar Ligure e sul Tirreno settentrionale. Domani ulteriore incremento del moto ondoso con mare molto mosso ovunque. Sulla base di queste osservazioni, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per mareggiate dalle 8 alla mezzanotte di mercoledì per il tratto di costa compreso tra Versilia e litorale livornese, Arcipelago compreso. Codice giallo anche per vento, valido dalle 12 alla mezzanotte di mercoledì, per la costa livornese.

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