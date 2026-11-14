Allerta Meteo Toscana, nuova perturbazione in arrivo: pioggia e temporali nel sud

Domani, domenica 15 novembre, un nuovo calo della pressione per il transito di una linea di instabilità sul medio-basso versante tirrenico, porterà pioggia anche in parte della Toscana. La Sala operativa delle Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle 10 di domani, domenica 15 novembre, interesserà la Toscana meridionale, sia sulla costa che nelle aree interne.

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