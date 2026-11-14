Allerta Meteo Toscana, nuova perturbazione in arrivo: pioggia e temporali nel sud

Allerta Meteo Toscana: il transito di una linea di instabilità sul medio-basso versante tirrenico porterà pioggia e temporali sul settore meridionale della regione

allerta meteo regionale

Domani, domenica 15 novembre, un nuovo calo della pressione per il transito di una linea di instabilità sul medio-basso versante tirrenico, porterà pioggia anche in parte della Toscana. La Sala operativa delle Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle 10 di domani, domenica 15 novembre, interesserà la Toscana meridionale, sia sulla costa che nelle aree interne.

allerta meteo toscana 15 novembre

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

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